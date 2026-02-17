El Gobierno impone el criterio de renta en el bono social eléctrico por encima del de familia numerosa

No todas las familias numerosas van a tener derecho al bono social eléctrico como ocurre ahora porque se les aplicará el criterio de renta. Es una de las medidas incluidas en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 aprobada por el Consejo de Ministros este martes. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que este requisito "es lo justo" y ha recalcado que para aplicarlo contará con la participación de las asociaciones sociales.

Casi 340.000 hogares tienen un descuento superior al 42% en la luz solo por ser familia numerosa. Con el cambio de la norma, tendrán que acreditar sus ingresos para comprobar si realmente lo necesitan. Se pretende mejorar la protección de los consumidores más vulnerables que, en muchos casos "no están percibiendo el bono" y asegurarse de que "lo reciba a quien realmente lo necesita", ha dicho Aagesen.