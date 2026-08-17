Este vídeo no muestra una entrada masiva de migrantes a Ceuta el 15 de agosto, es falso
Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo de una multitud de personas caminando por una calle de noche que en redes sociales presentan como si fuesen migrantes entrando a Ceuta el 15 de agosto. Es falso, las imágenes circulan en Internet desde, al menos, el 31 de julio.
"El segundo asalto africano a la española Ceuta está en pleno desarrollo", dice en alemán un mensaje compartido más de 4.000 veces en X desde el 16 de agosto. La publicación adjunta un vídeo de 31 segundos de una multitud de personas caminando de noche por una calle. Las imágenes también las difunde una cuenta de Instagram el mismo día junto al siguiente texto: "Al otro lado de la frontera de Ceuta, la tensión continúa y en cualquier momento se puede producir un nuevo asalto a la ciudad. Anoche, miles de inmigrantes se concentraban en las inmediaciones del lado marroquí y aunque las fuerzas de seguridad impidieron una nueva avalancha lo volverán a intentar en los próximos días".
Son imágenes de la entrada masiva a Ceuta de finales de julio
El vídeo no muestra una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta el 15 de agosto. A través de una búsqueda inversa encontramos una versión más larga y nítida de la grabación difundida en YouTube el 31 de julio con un rótulo que indica que son imágenes registradas a las 5:30 de la madrugada. Esta misma secuencia la comparte el 1 de agosto un medio mexicano junto al siguiente mensaje: "Sigue la crisis en Ceuta. Casi 50 mil inmigrantes que intentaron cruzar a territorio español ya han vuelto a Marruecos, pero las tensiones se mantienen". Por tanto, la grabación no muestra la situación en Ceuta el 15 de agosto, fecha para la que se había convocado una nueva entrada en Ceuta a través de las redes sociales.
La convocatoria fallida del 15 de agosto
VerificaRTVE ya señaló que esas publicaciones no permitían confirmar por sí solas que fuera a producirse una llegada masiva. Las fuerzas de seguridad marroquíes frenaron ese intento de llegada masiva de migrantes. El día 15 de agosto finalmente fueron interceptadas 294 personas (248 procedentes del África subsahariana y 46 marroquíes) y otras 61 fueron detenidas por su presunta relación con mensajes en redes sociales que incitaban a la migración irregular, según fuentes citadas por RTVE.
La crisis migratoria que se está viviendo estos días en Ceuta está siendo objeto de bulos. En VerificaRTVE hemos desmontado varios vídeos descontextualizados que se difundieron en redes tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. En esta investigación también te contamos cómo se coló la desinformación en los grupos de WhatsApp donde se hablaba de otro intento de entrada a Ceuta.