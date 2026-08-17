Este vídeo no muestra una entrada masiva de migrantes a Ceuta el 15 de agosto, es falso

Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo de una multitud de personas caminando por una calle de noche que en redes sociales presentan como si fuesen migrantes entrando a Ceuta el 15 de agosto. Es falso, las imágenes circulan en Internet desde, al menos, el 31 de julio.

"El segundo asalto africano a la española Ceuta está en pleno desarrollo", dice en alemán un mensaje compartido más de 4.000 veces en X desde el 16 de agosto. La publicación adjunta un vídeo de 31 segundos de una multitud de personas caminando de noche por una calle. Las imágenes también las difunde una cuenta de Instagram el mismo día junto al siguiente texto: "Al otro lado de la frontera de Ceuta, la tensión continúa y en cualquier momento se puede producir un nuevo asalto a la ciudad. Anoche, miles de inmigrantes se concentraban en las inmediaciones del lado marroquí y aunque las fuerzas de seguridad impidieron una nueva avalancha lo volverán a intentar en los próximos días".