Asociaciones de Ceuta reclaman espacios seguros para las mujeres migrantes que cruzaron a nado desde Marruecos

Haia llegó a Ceuta sola, vive en la calle y tiene una pierna escayolada. Tiene tan solo 16 años y su gran anhelo es quedare aquí, lejos de Marruecos, su padre la maltrataba: "Si regreso mi padre me mataría".

Historias como la de Haia se esconden en las largas colas para ser identificadas. Como la de Cautar que apenas sabe nadar y dejó todo atrás porque se sentía en un callejón sin salida. "iban a casarme con un hombre mucho mayor que yo".

Decenas de jóvenes y menores de Marruecos llegan a Ceuta huyendo de la violencia intrafamiliar y los matrimonios forzados. Tras cruzar la frontera en condiciones precarias, muchas terminan durmiendo en la calle mientras aguardan a ser identificadas por las autoridades.

En crisis humanitarias, ser mujer es uno de los grandes factores de riesgo. No son pocas las que vienen huyendo de la violencia. Aquí tampoco han logrado escapar de ella. "Empieza a haber también agresiones sexuales a menores marroquíes, a las chicas", declara a TVE Enrique Roviralta, Dr. del Hospital Universitario de Ceuta. Fuentes sanitarias han confirmado cuatro violaciones a niñas. Hay seis denuncias en total. No es el único peligro al que se enfrentan.

Para Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de Save The Children, "hay riesgo de caer en redes de trata de seres humanos o en redes de explotación".

Voluntarios y vecinos intentan brindar auxilio básico, aunque advierten de que la escasez de recursos está generando gran tensión. Es el caso de Karim, una de las voluntarias que intenta estos días darles a las niñas que llegan un espacio seguro. Karim denuncia la falta de medios. "Hay que tener un mínimo de seguridad, de higiene y estamos haciendo lo posible para tenerlo". Karim pertenece a la Asociación de vecinos Sidi Embarek. Ahmed Enfe-sal, de la Asociación de vecinos Príncipe también denuncia la situación: "¿Qué quieren lograr: un conflicto? Los vecinos se están hartando y cualquier roce puede derivar en problemas".

Las asociaciones están atendiendo a mujeres que vienen embarazadas o con hijos, como Hisla que estuvo a punto de ahogarse con sus dos hijos y no se arrepiente: "En Marruecos no hay futuro para ninguno de ellos".