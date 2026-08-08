Asociaciones de Ceuta reclaman espacios seguros para las mujeres migrantes que cruzaron a nado desde Marruecos
- Jóvenes y menores de Marruecos llegan a Ceuta huyendo de la violencia intrafamiliar y los matrimonios forzados
- Fuentes sanitarias han confirmado cuatro violaciones a niñas y en los juzgados hay seis denuncias en total
Haia llegó a Ceuta sola, vive en la calle y tiene una pierna escayolada. Tiene tan solo 16 años y su gran anhelo es quedare aquí, lejos de Marruecos, su padre la maltrataba: "Si regreso mi padre me mataría".
Historias como la de Haia se esconden en las largas colas para ser identificadas. Como la de Cautar que apenas sabe nadar y dejó todo atrás porque se sentía en un callejón sin salida. "iban a casarme con un hombre mucho mayor que yo".
Decenas de jóvenes y menores de Marruecos llegan a Ceuta huyendo de la violencia intrafamiliar y los matrimonios forzados. Tras cruzar la frontera en condiciones precarias, muchas terminan durmiendo en la calle mientras aguardan a ser identificadas por las autoridades.
En crisis humanitarias, ser mujer es uno de los grandes factores de riesgo. No son pocas las que vienen huyendo de la violencia. Aquí tampoco han logrado escapar de ella. "Empieza a haber también agresiones sexuales a menores marroquíes, a las chicas", declara a TVE Enrique Roviralta, Dr. del Hospital Universitario de Ceuta. Fuentes sanitarias han confirmado cuatro violaciones a niñas. Hay seis denuncias en total. No es el único peligro al que se enfrentan.
Para Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de Save The Children, "hay riesgo de caer en redes de trata de seres humanos o en redes de explotación".
Voluntarios y vecinos intentan brindar auxilio básico, aunque advierten de que la escasez de recursos está generando gran tensión. Es el caso de Karim, una de las voluntarias que intenta estos días darles a las niñas que llegan un espacio seguro. Karim denuncia la falta de medios. "Hay que tener un mínimo de seguridad, de higiene y estamos haciendo lo posible para tenerlo". Karim pertenece a la Asociación de vecinos Sidi Embarek. Ahmed Enfe-sal, de la Asociación de vecinos Príncipe también denuncia la situación: "¿Qué quieren lograr: un conflicto? Los vecinos se están hartando y cualquier roce puede derivar en problemas".
Las asociaciones están atendiendo a mujeres que vienen embarazadas o con hijos, como Hisla que estuvo a punto de ahogarse con sus dos hijos y no se arrepiente: "En Marruecos no hay futuro para ninguno de ellos".
Advertencia del Gobierno central
La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, remitió a principios de esta semana una carta a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales ceutí, Nabila Benzina, en el que ya advertía del "riesgo extremo" de que las mujeres migrantes pudiesen ser víctimas de violencia física o sexual o de caer en redes de trata.
En esta misiva, el Gobierno central instaba al de Ceuta a recurrir a los fondos del pacto de Estado contra la Violencia de Género para atajar esta situación de emergencia, mostrando la "plena disposición" a colaborar. El Ministerio mantiene también contactos con el Instituto de las Mujeres de Ceuta, la delegación del Gobierno y la Unidad de Violencia de Género para analizar la situación sobre el terreno tras el flujo migratorio.
"Entre todas y todos podremos conseguir que esta crisis termine cuanto antes de la mejor manera posible”, planteó la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro.
Por su parte, el Ministerio del Interior última un refuerzo del dispositivo de seguridad en Ceuta y para este mismo viernes estaba prevista la llegada de 45 agentes antidisturbios, mientras que el fin de semana se incorporará un grupo de drones de la Guardia Civil. Algunos barrios habían trasladado estos días a la Delegación del Gobierno una "sensación de inseguridad" y en las últimas horas se ha confirmado una denuncia de allanamiento y agresión sexual a una mujer ceutí.