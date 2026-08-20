La Guardia Civil suspende la búsqueda de un supuesto león en la Sierra de San Vicente, Toledo

La Guardia Civil ha suspendido la búsqueda del supuesto león avistado en la Sierra de San Vicente, Toledo, tras desplegar durante un día y medio varios medios aéreos y patrullas por el aviso al 112 de una repartidor, que aseguró el miércoles haber visto a un gran felino. Según señalan fuentes de la Delegación del Gobierno a RTVE, los agentes no han encontrado evidencias de la existencia de un león en la zona ni se han notificado nuevos avistamientos.

Fuentes del instituto armado informaron en la víspera que el servicio de emergencias recibió el aviso de un posible león suelto cerca de las ruinas del Convento del Piélago, en la carretera 1375, a la altura del kilómetro 9, por lo que seguidamente movilizaron medios del Seprona, el equipo Pegaso (Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional) y Seguridad Ciudadana, incluidos un helicóptero y varios drones. Además, se avisó a los ayuntamientos y las patrullas cercanas.