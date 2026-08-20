La Guardia Civil suspende la búsqueda de un supuesto león en la Sierra de San Vicente, Toledo
- No se han encontrado evidencias de la existencia de un gran felino en la zona ni se han notificado nuevos avistamientos
- El instituto armado desplegó un helicóptero y varios drones tras el aviso de una persona al 112
La Guardia Civil ha suspendido la búsqueda del supuesto león avistado en la Sierra de San Vicente, Toledo, tras desplegar durante un día y medio varios medios aéreos y patrullas por el aviso al 112 de una repartidor, que aseguró el miércoles haber visto a un gran felino. Según señalan fuentes de la Delegación del Gobierno a RTVE, los agentes no han encontrado evidencias de la existencia de un león en la zona ni se han notificado nuevos avistamientos.
Fuentes del instituto armado informaron en la víspera que el servicio de emergencias recibió el aviso de un posible león suelto cerca de las ruinas del Convento del Piélago, en la carretera 1375, a la altura del kilómetro 9, por lo que seguidamente movilizaron medios del Seprona, el equipo Pegaso (Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional) y Seguridad Ciudadana, incluidos un helicóptero y varios drones. Además, se avisó a los ayuntamientos y las patrullas cercanas.
No faltaban animales en zoos y fincas cercanas
Las autoridades verificaron igualmente que no faltara ningún felino de los zoológicos cercanos de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, así como en las fincas cercanas. En concreto, el Zoo Safari Faunaaventura de Hinojosa de San Vicente publicó un comunicado en Instagram en el que aclaró que la Guardia Civil había visitado sus instalaciones y "comprobado que no falta ningún animal".
"Rogamos que no se difundan acusaciones falsas vinculando este avistamiento con nuestro zoo", afirmaron, antes de advertir que emprenderán acciones legales si se daña su imagen y reputación.
En las últimas horas, el ayuntamiento de El Real de San Vicente ha informado a través de Facebook de que dos patrullas han estado vigilando la zona durante la noche "sin resultados" y ha explicado que durante la mañana del jueves se ha mantenido el operativo con drones. Así, todavía pedía a los vecinos que mantuvieran la precaución y no se acercaran a la zona.
Pero ante la falta de evidencias, surgen otras hipótesis. "También puede ser un mástin tibetano", ha sugerido el alcalde de Hinojosa de San Vicente, Roberto Cano. "Tiene mucho pelo, no es tán grande como un león, porque no suelen pasar de los 90 kilos, pero también son bichos muy grandes y con mucho pelo".