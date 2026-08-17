El lobo ibérico, amenazado por el incendio de La Mierla, en Guadalajara: "Van a desaparecer"

El incendio forestal de La Mierla, originado hace un mes en la Sierra Norte Guadalajara, ha puesto en riesgo a algunas de las especies protegidas que habitan en este espacio como es el lobo ibérico. En este territorio, con 32.000 hectáreas quemadas, viven cuatro manadas que actualmente se encuentran en época de crianza de cachorros.

Así lo ha explicado el doctor en Biología y experto en esta especie, Juan Carlos Blanco, quien cree que los animales habrán conseguido huir de la zona, a excepción de los cachorros que se encuentran en las loberas.

El especialista ha asegurado que este tipo de episodios generan un claro impacto sobre la fauna. "A largo plazo esas manadas van a desaparecer porque no tienen un sitio donde haya corzos, jabalíes o animales que ellos puedan comer. No tienen refugio, no tiene hábitat, no tienen casa", ha explicado.

Aunque en algunas ocasiones los individuos consiguen salvarse, Blanco ha aclarado que es probable que algunas camadas de cachorros se hayan quemado, ya que cuando hay un incendio de esta magnitud "el hábitat se destruye".

Incendios cada vez más extremos El experto ha advertido que el mayor problema no es la posible pérdida de cuatro manadas en un país donde hay más de 300, sino el cambio climático, algo que influye en la cantidad de incendios que se producen y en su evolución. "Hay mucha gente que no se lo cree, pero es evidente cómo están subiendo las temperaturas y cómo los incendios se van haciendo más complicados cada año, más extensos y más difíciles de extinguir", ha subrayado. Una situación que, según el biólogo, ya afecta a la naturaleza de una manera significativa. "Todo eso está afectando en una magnitud realmente preocupante y el problema es que en los años venideros va a ser peor". ““ En cuanto a la recuperación del monte, el experto ha destacado la capacidad de la naturaleza para regenerarse y ha indicado que los efectos del cambio climático influyen antes de que se origine el fuego. "Los bosques están en un estado casi catastrófico simplemente por el calor. Los árboles ya muestran que están viviendo en un clima que no es en el que ellos han nacido, sino mucho más cálido y seco", ha remarcado.