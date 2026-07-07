La historia detrás de la celebración de Mikel Merino tras el gol que dio a España el pase a cuartos

¿Por qué dio Mikel Merino una vuelta al banderín de córner después de anotar el gol de la victoria de España contra Portugal? El delantero del Arsenal y de la selección española confesó en la docuserie Denominación de origen, coproducido por RTVE, el origen de esta celebración tan especial.

Su padre, Miguel Merino, fue jugador de fútbol profesional y militó en las filas de Osasuna, Celta, Las Palmas y Leganés. Con el conjunto rojillo marcó un gol que fue a celebrar junto al córner, rodeando el banderín. Años después, su hijo vio ese gol y esa celebración y Mikel Merino quiso reproducirla en uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva: tras el gol que llevó a España a las semifinales del Europeo 2024, el que La Roja terminó ganando.

Mikel Merino y su padre en 'Denominación de origen'

“Fue un signo de respeto a él y a toda mi familia. Quiero devolverles un poco de lo que me han dado a mi”, comentó Merino en la docuserie recordando ese gol, un tanto muy trabajado. Ya con seis años, Mikel sabía que metería alguna vez un tanto así. Lo había ensayado en el jardín de su casa, con su padre poniéndole centros a su cabeza.

Merino puso su nombre en la historia de la selección ese 5 de julio de 2024 con ese gol de cabeza ante la anfitriona, ante Alemania, en el minuto 119. “Si lo has hecho una vez, ¿por qué no hacerlo más veces?. Ojalá sea así”, comentaba en Denominación de Origen. Y lo ha vuelto a hacer. Su remate ante Portugal en el minuto 91 dio a España el pase a los cuartos de final de este Mundial 2026.

Copa Mundial de la FIFA 2026 Gol de Mikel Merino en el minuto 91 del Portugal - España (0-1) | Mundial 2026 Merino adelanta a España en el descuento Ver ahora