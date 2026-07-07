La historia detrás de la celebración de Mikel Merino tras el gol que dio a España el pase a cuartos
- Mikel Merino volvió a convertirse en héroe de la selección con su gol en el minuto 95 contra Portugal que lleva a España a cuartos del Mundial
- La docuserie Denominación de origen desveló la historia familiar que hay detrás de su ya famosa celebración junto al córner
¿Por qué dio Mikel Merino una vuelta al banderín de córner después de anotar el gol de la victoria de España contra Portugal? El delantero del Arsenal y de la selección española confesó en la docuserie Denominación de origen, coproducido por RTVE, el origen de esta celebración tan especial.
Su padre, Miguel Merino, fue jugador de fútbol profesional y militó en las filas de Osasuna, Celta, Las Palmas y Leganés. Con el conjunto rojillo marcó un gol que fue a celebrar junto al córner, rodeando el banderín. Años después, su hijo vio ese gol y esa celebración y Mikel Merino quiso reproducirla en uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva: tras el gol que llevó a España a las semifinales del Europeo 2024, el que La Roja terminó ganando.
“Fue un signo de respeto a él y a toda mi familia. Quiero devolverles un poco de lo que me han dado a mi”, comentó Merino en la docuserie recordando ese gol, un tanto muy trabajado. Ya con seis años, Mikel sabía que metería alguna vez un tanto así. Lo había ensayado en el jardín de su casa, con su padre poniéndole centros a su cabeza.
Merino puso su nombre en la historia de la selección ese 5 de julio de 2024 con ese gol de cabeza ante la anfitriona, ante Alemania, en el minuto 119. “Si lo has hecho una vez, ¿por qué no hacerlo más veces?. Ojalá sea así”, comentaba en Denominación de Origen. Y lo ha vuelto a hacer. Su remate ante Portugal en el minuto 91 dio a España el pase a los cuartos de final de este Mundial 2026.
“Un Mundial es lo más grande, con lo que sueñas de pequeño”
El tanto de Merino supuso para el navarro, el día del chupinazo de las fiestas de San Fermín, mucho más que un gol. Apenas cuatro meses antes, poder estar en Estados Unidos era todo lo que ansiaba. Una fractura por estrés en su pie derecho puso en duda su participación, pero el tesón y la fortaleza mental del jugador del Arsenal le permitió formar parte de la lista de Luis de la Fuente.
“Un Mundial es lo más grande, con lo que sueñas de pequeño. Poder jugar un Mundial, después de haberme perdido el anterior, era muy importante para mi”, confesó a Denominación de origen. Pero su lesión era grave y no tenía antecedentes. “Fue una pelea contra el tiempo”, una lucha que ganó el navarro y que permite a todo un país seguir soñando con la segunda estrella.
La docuserie Denominación de origen ya está disponible íntegra en RTVE Play. Los cuatro episodios pintan el retrato más íntimo, humano y exclusivo de la selección española de fútbol. Las historias personales detrás de Mikel Merino, pero también de Lamine Yamal, Rodri Hernández, Nico Williams, Pedri González o Marc Cucurella.