Argentina - Suiza, en directo hoy el partido de cuartos de final del Mundial 2026: narración minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto del partido entre las selecciones de Argentina y Suiza de cuartos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro se disputa en el estadio de Kansas City este domingo a las 3:00 horas.

En directo, Argentina - Suiza | Mundial 2026 Será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten en una Copa del Mundo. La 'Albiceleste' salió victoriosa de aquellos dos encuentros, la última vez, en Brasil 2010, ganó de forma agónica 1-0 con gol de Di María en el minuto 118. Suiza nunca ha vencido a Argentina, pero buscará romper la estadística para poder hacer historia y jugar su primera semifinal en una Copa del Mundo.

Messi sostiene a Argentina La vigente campeona mundial es la única selección de Sudamérica que sigue con vida en el torneo. Ha llegado a cuartos de final sufriendo después de una milagrosa remontada en 15 minutos tras ir perdiendo 0-2 ante Egipto. También pasó con muchísimas dificultades contra Cabo Verde. Ambos partidos tuvieron un denominador común, Leo Messi. De los 13 goles marcados por Argentina, ocho llevan la firma de la 'Pulga', a lo que hay que sumar la asistencia que dio a Cuti Romero en el primer gol a los 'Faraones'. Messi nunca dejó de creer y escribe otro capítulo de fe tras remontar ante Egipto NOELIA ÁLVAREZ Argentina ha ganado todos sus encuentros en la actual edición del campeonato y quiere seguir luchando para lograr su cuarta estrella y convertirse en la tercera selección en ganar dos mundiales seguidos junto a Italia y Brasil.

Suiza quiere hacer historia Los helvéticos juegan por primera vez en 72 años unos cuartos de final de la Copa del Mundo y quieren seguir haciendo historia buscando su primer billete a semifinales del Mundial. Los chicos de Murat Yakin lograron pasar en la tanda de penaltis ante Colombia. Suiza se clasifica a cuartos tras vencer a Colombia en la tanda de penaltis y se medirá a la Argentina de Messi JAVIER BASTIDA