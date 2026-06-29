Radio Clásica comienza su temporada de verano con más música

El próximo miércoles 1 de julio arranca la temporada veraniega en Radio Clásica. Como todos los años, la emisora presenta una programación diferente a la temporada regular para desconectar en la época estival, ofreciendo un oasis de músicas con vocación inspiradora, emocional, cultural y divulgativa.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre vuelven las sugerentes selecciones musicales de Vistas al mar, Reflejos en el agua y Noches en los jardines, así como los conciertos y festivales de verano españoles y de distintos puntos de Europa. Además se estrenarán siete programas para reflexionar, relajarse y ampliar nuestro conocimiento a través de la música clásica, con la presentación de nuevas voces:

Suya afectísima, con Virginia Sánchez: domingos a las 17 horas (CET). Es un programa que pretende dar voz a compositoras, intérpretes y mecenas, mujeres de la música clásica que hablan en primera persona a través de sus diarios y sus cartas.

Rizoma, con César Rus: sábados a las 11 horas (CET), un espacio donde la estética, la filosofía o la literatura se relacionan con la música, a veces de forma completamente inesperada.

La hora imperceptible, con Mar Cano-Lasso: sábados a las 15 horas (CET), nos invita a dejarnos llevar por una selección musical en la que el tempo deja de percibirse de forma lineal, porque durante el verano el tiempo se difumina.

Zazú!, con Iván Mera: domingos a las 00 horas (CET), basa su contenido en la palabra “Zazú!”, que se utilizaba para referirse a una subcultura surgida en Francia en los años cuarenta y que se caracterizaba por su devoción por el jazz.

Las arias de concierto de Mozart, con Arturo Reverter: domingos a las 23 horas (CET), propone disfrutar de las partituras vocales a solo más prestigiosas y menos conocidas del genio de Salzburgo con una de las figuras más consagradas de Radio Clásica.

La noche es bella, con Amaya Prieto: sábados a las 23 horas (CET), confirma que la belleza es un asidero para sobrellevar la vida y hacerla mejor, por lo que nos ofrece música y versos para soñar en una noche de verano.

Solo cámara, con Nacho Arbalejo: domingos a las 15 horas (CET), mantiene en verano el rincón de la música de cámara para escuchar obras cumbre del repertorio: dúos, tríos, cuartetos de cuerda, quintetos y otras agrupaciones de pequeño formato.

Además, Radio Clásica retomará las emisiones de Agualusa, espacio centrado en el repertorio portugués, con Miguel Ángel Fernández los domingos a las 19 horas (CET). También seguirá emitiendo programas estivales veteranos como Concierto de verano (de lunes a viernes de 8 a 10 horas (CET)), Vistas al mar (de lunes a viernes de 10 a 14 horas (CET)), Reflejos en el agua (de lunes a viernes de 16 a 19 horas (CET)), Festivales de verano (de lunes a viernes de 19 a 21 horas (CET)), Noches en los jardines (de lunes a viernes a las 23 horas (CET)) y Fila cero (sábados y domingos de 20 a 23 horas (CET)).

Se podrá seguir escuchando nuevos capítulos de Clásicos populares, con Fernando Blázquez y Ana Cortijo, en su horario habitual de lunes a viernes de 15 a 16 horas (CET). También se mantiene el magacín La taberna del puerto con Germán García Tomás de lunes a viernes de 21 a 22 horas (CET). En el mediodía del fin de semana la emisora contará toda la actividad musical clásica estival en Agenda de verano (sábados y domingos de 12 a 14 horas (CET)). Además, Radio Clásica sigue siendo “la gran sala de conciertos”, porque ofrece las transmisiones en directo desde el Festival Internacional de Música y Danza de Granada o desde el Festival Internacional de Santander, así como el wagneriano Festival de Bayreuth o los icónicos PROMS londinenses.

Radio Clásica seguirá, además, vibrando con Nuestro flamenco (martes y jueves a las 00 horas (CET)), El tranvía de Broadway (lunes y miércoles a las 00 horas (CET)), Clásica y más (sábados a las 00 horas (CET)), El jardín de Voltaire (lunes, miércoles y viernes de 22 a 23 horas (CET)), Atriles entre los árboles (martes y jueves de 22 a 23 horas (CET)), América mágica (sábados y domingos de 10 a 11 horas (CET)), Músicas a vuelapluma (sábados de 14 a 15 horas (CET)), El rumor de los pinceles (domingos de 11 a 12 horas (CET)), Grandes directores (sábados de 17 a 18 (CET)) e Intérpretes con mayúsculas (sábados de 18 a 19 horas (CET)).

También habrá reposiciones de programas como Pangea (viernes a las 00 horas (CET)) en homenaje al colaborador Pablo Romero, Clásicos del jazz y del swing (de lunes a viernes a las 14 horas (CET)), Temas de música (sábados y domingos a las 8 horas (CET)), La soledad sonora (sábados a las 9 horas (CET)), La ciudad silenciosa (domingos a las 9 horas (CET)), El aperitivo (domingos a las 14 horas (CET)), Melodías pizarras: 78 rpm (sábados a las 16 horas (CET)), Historias de café y cafés con historia (domingos a las 16 horas (CET)), Capriccio polaco (sábados a las 19 horas (CET)) y Vamos al cine (domingos a las 19 horas (CET)).

Consulta toda la programación veraniega en la Revista mensual de Radio Clásica.