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Comunicación RTVE

'La violinista' y 'Decorado', participadas por RTVE, triunfan en el festival de animación de Annecy

  • ‘La violinista’, dirigida por Raúl García y Ervin Han, se ha alzado con el Cristal al mejor largometraje, el premio principal del festival
  • ‘Decorado’, de Alberto Vázquez, ha sido distinguida con el galardón Paul Grimault que recompensa la ambición artística
Montaje de las dos películas españolas triunfadoras en Annecy, 'Decorado' y 'La violinista'
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PRENSA RTVE

Dos producciones participadas por RTVE, La violinistay ‘Decorado’, se han alzado este sábado con los principales premios de la 50ª edición del Festival de Annecy (Francia), considerado el certamen más importante del cine de animación del circuito internacional. ‘La violinista’ ha sido distinguida con el Cristal al mejor largometraje, el mayor premio del festival, y hace historia al ser la primera cinta española que lo consigue.

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Se trata de una coproducción  entre España y Singapur, dirigida por Raúl García y Ervin Han, ambientada en los años 30. Sigue la historia de una periodista española tratando de desentrañar el misterio que se esconde tras una legendaria violinista de Singapur y su preciado instrumento. De ahí va surgiendo una historia olvidada de amor, guerra y música. En el Singapur de los años 30, Fei y Kai, amigos desde la infancia, están unidos por la música hasta que la guerra y la ocupación japonesa los separan.   

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En cuanto a ‘Decorado’, de Alberto Vázquez, que ya se alzó con el Goya a la mejor cinta de animación, y fue premiada también en los Forqué y los Quirino, ha recibido el premio Paul Grimault, que recompensa la ambición artística y el compromiso narrativo y visual. Se trata de una fábula existencial protagonizada por Arnold, un ratón de mediana edad atrapado en una crisis vital. Su matrimonio se desmorona, su vida le parece absurda y empieza a sospechar que todo a su alrededor es una gran farsa. Lo que comienza como una paranoia cotidiana se convierte en una huida desesperada hacia algo que se parezca, aunque sea un poco, a la libertad.

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