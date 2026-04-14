'Decorado' y 'Olivia y el terremoto invisible' nominadas a los Premios Quirino que se fallan en Tenerife

Los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana regresarán este viernes 17 de abril a Santa Cruz de Tenerife en su novena edición, donde un total de 27 obras finalistas de entre 265 aspirantes competirán para alzarse con hasta diez reconocimientos repartidos en categorías donde destacan mejor largometraje, mejor cortometraje y mejor serie.

Así lo han anunciado este martes en una rueda de prensa el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, la directora del certamen, Silvia Cornillón, el viceconsejero de la presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, y la directora territorial de comercio e ICEX, Cristina García, entre otras autoridades.

Cornillón ha destacado la alta participación registrada este año, donde han competido propuestas de diecinueve países iberoamericanos, y donde España lidera con un total de 22 obras, seguida de Portugal con 11.

Los nominados Las películas españolas Decorado, de Alberto Vázquez, reciente ganadora del Premio Goya, y Olivia y el terremoto invisible, un drama en stop-motion dirigido por Irene Iborra están nominadas a mejor película en la novena edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, cuya ceremonia de entrega se celebrará el próximo 17 de abril en Santa Cruz de Tenerife. Ambas películas están participadas por RTVE.es y competirán con la brasileña Coração das Trevas, ópera prima de Rogério Nunes ambientada en un Río de Janeiro futurista, y la mexicana Soy Frankelda, de los hermanos Arturo y Roy Ambriz. Alberto Vázquez estrena 'Decorado': "El amor, la amistad verdadera, es lo único que puede salvarnos" Jesús Jiménez En el apartado de Mejor Serie, destacan títulos con gran trayectoria internacional como la española Pocoyó, que compite con su sexta temporada, y la brasileña Tainá e os Guardiões da Amazônia, que busca repetir el éxito obtenido en la edición de 2020. La selección se completa con propuestas innovadoras como la colombiana Hay algo detrás de ti y la comedia para adultos mexicana Mujeres con hombreras. En el apartado de Mejor Cortometraje, la animación portuguesa destaca con los títulos Porque Hoje é Sábado, de Alice Eça Guimarães, y Cão Sozinho, dirigido por Marta Reis Andrade. La lista de nominados incluye al español El Fantasma de la Quinta de James A. Castillo, un cortometraje de terror que evoca el aislamiento y los demonios interiores de Goya en sus últimos años; y el argentino Luz Diabla, thriller psicológico codirigido entre Gervasio Canda, Paula Boffo y Patricio Plaza que se adentra en una pampa argentina atravesada de inquietantes fuerzas sobrenaturales. 'Olivia y el terremoto invisible': Irene Iborra explica los desahucios a los niños en la Seminci JESÚS JIMÉNEZ (Valladolid)

"Un ecosistema estratégico" La directora de los Premios Quirino ha detallado que lo que “empezó como una ceremonia de premios” es ahora “un ecosistema estratégico con cuatro pilares”, entre los que se encuentran los premios y el foro de coproducción y negocios, a los cuales ha catalogado como “una referencia en la industria regional”. Pero también el Laboratorio de Futuros, un espacio de “inteligencia colectiva donde la industria reflexiona sobre su futuro” y que ha sido presentado como iniciativa de estudio en el informe “más importante de política cultural a nivel mundial organizado por la Unesco”, así como el Quirino Lab, que sienta las bases para la formación de productores ejecutivos iberoamericanos.