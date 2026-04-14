'Decorado' y 'Olivia y el terremoto invisible' nominadas a los Premios Quirino que se fallan en Tenerife
- 27 obras compiten por los premios de la animación iberoamericana
- Se entregarán este viernes, 17 de abril, en Santa Cruz de Tenerife
Los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana regresarán este viernes 17 de abril a Santa Cruz de Tenerife en su novena edición, donde un total de 27 obras finalistas de entre 265 aspirantes competirán para alzarse con hasta diez reconocimientos repartidos en categorías donde destacan mejor largometraje, mejor cortometraje y mejor serie.
Así lo han anunciado este martes en una rueda de prensa el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, la directora del certamen, Silvia Cornillón, el viceconsejero de la presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, y la directora territorial de comercio e ICEX, Cristina García, entre otras autoridades.
Cornillón ha destacado la alta participación registrada este año, donde han competido propuestas de diecinueve países iberoamericanos, y donde España lidera con un total de 22 obras, seguida de Portugal con 11.
Los nominados
Las películas españolas Decorado, de Alberto Vázquez, reciente ganadora del Premio Goya, y Olivia y el terremoto invisible, un drama en stop-motion dirigido por Irene Iborra están nominadas a mejor película en la novena edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, cuya ceremonia de entrega se celebrará el próximo 17 de abril en Santa Cruz de Tenerife.
Ambas películas están participadas por RTVE.es y competirán con la brasileña Coração das Trevas, ópera prima de Rogério Nunes ambientada en un Río de Janeiro futurista, y la mexicana Soy Frankelda, de los hermanos Arturo y Roy Ambriz.
En el apartado de Mejor Serie, destacan títulos con gran trayectoria internacional como la española Pocoyó, que compite con su sexta temporada, y la brasileña Tainá e os Guardiões da Amazônia, que busca repetir el éxito obtenido en la edición de 2020. La selección se completa con propuestas innovadoras como la colombiana Hay algo detrás de ti y la comedia para adultos mexicana Mujeres con hombreras.
En el apartado de Mejor Cortometraje, la animación portuguesa destaca con los títulos Porque Hoje é Sábado, de Alice Eça Guimarães, y Cão Sozinho, dirigido por Marta Reis Andrade. La lista de nominados incluye al español El Fantasma de la Quinta de James A. Castillo, un cortometraje de terror que evoca el aislamiento y los demonios interiores de Goya en sus últimos años; y el argentino Luz Diabla, thriller psicológico codirigido entre Gervasio Canda, Paula Boffo y Patricio Plaza que se adentra en una pampa argentina atravesada de inquietantes fuerzas sobrenaturales.
"Un ecosistema estratégico"
La directora de los Premios Quirino ha detallado que lo que “empezó como una ceremonia de premios” es ahora “un ecosistema estratégico con cuatro pilares”, entre los que se encuentran los premios y el foro de coproducción y negocios, a los cuales ha catalogado como “una referencia en la industria regional”.
Pero también el Laboratorio de Futuros, un espacio de “inteligencia colectiva donde la industria reflexiona sobre su futuro” y que ha sido presentado como iniciativa de estudio en el informe “más importante de política cultural a nivel mundial organizado por la Unesco”, así como el Quirino Lab, que sienta las bases para la formación de productores ejecutivos iberoamericanos.
Tres días de actividades profesionales
“Esta edición concentra tres días de actividades profesionales: el foro de protección y negocios, que va a reunir a unos trescientos profesionales de treinta países; el Laboratorio de futuro Quirino; el encuentro internacional de canales de TV y plataformas; y la mesa de trabajo “La mujer en la nación iberoamericana”, culminando con la ceremonia de premios en el Auditorio de Tenerife”, ha indicado Cornillón.
A lo que se suma, ha continuado, la apertura hacia la comunidad local, ya que del 21 de abril al 19 de mayo el Tenerife Espacio de las Artes (TEA) ofrecerá proyecciones gratuitas de los largometrajes y cortometrajes nominados.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pasando por el Cabildo de Tenerife y hasta el Gobierno de Canarias, instituciones involucradas en el apoyo y promoción de este evento, han celebrado la novena edición del certamen, que supone una apuesta por diversificar la economía de las islas que ya ha tenido un “impacto económico significativo” y donde la animación “muestra un gran potencial de crecimiento”.
En este sentido, Cabello ha señalado que hace ya 17 años que el Parlamento de Canarias decidió que el sector audiovisual tenía que ser un “sector estratégico”, algo que se ha visto probado con “muy buenos indicadores”, como son que el año pasado en Canarias se realizaron 154 producciones, que se tradujeron en 218 millones de euros, más de 14.000 puestos de trabajo directos y reconocimiento internacional.