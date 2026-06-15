Arabia Saudí - Uruguay, en directo hoy el partido del grupo H del Mundial 2026

Arabia Saudí y Uruguay, rivales de España, debutan dentro del grupo H del Mundial de fútbol de México, Canadá y Estados Unidos. El choque tiene lugar en el Miami Gardens Stadium de Miami, en Florida.

En directo, Arabia Saudí vs Uruguay | Mundial 2026

El conjunto charrúa necesita empezar con una victoria si quiere disputar la primera plaza del grupo a la selección española. Sin embargo, el equipo saudí no piensa dar su brazo a torcer y cuentan con la confianza de haber empezado sus últimas citas mundiales con muy buen nivel de juego y sobre todo, de resultados.

Entrenado por Georgios Donis, exinternacional griego de 56 años, los saudíes se asientan en una narrativa favorable en citas mundialistas. Tanto es así que desde su debut en Estados Unidos 1994 solo se ha perdido dos ediciones. Con su séptima participación en el horizonte, la tercera consecutiva, la selección alberga nuevas esperanzas en una fase final que, por primera vez en la historia, disputan 48 selecciones. Pese a este palmarés, el conjunto asiático sólo ha pasado una vez en su historia a la ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo. Este dato puede servir de inspiración a un país que ha visto mejorar su nivel de juego gracias a la inversión económica que ha cambiado la liga saudí aportando nombres de jugadores de la mas alta talla. Cristiano Ronaldo, Mané, Neymar Benzema entre otros muchos jugadores que han pasado a jugar en una liga que ha mejorado tanto su juego como su prestigio internacional.

Los charrúas, por su parte, cuentan una selección liderada por un viejo conocido de los banquillos y de los mundiales, el argentino Marcelo Bielsa. Dentro del terreno de juego, el capitán José María Giménez y el líder Federico Valverde necesitan realizar un buen papel en un escenario como el Mundial para resarcirse de la temporada liguera de este año con sus clubs.