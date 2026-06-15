La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 15 de junio con Carlos Torres como invitado

David Broncano arranca la semana este lunes 15 de junio por todo lo alto, con una estrella internacional. El actor colombiano Carlos Torres es el invitado de hoy en La Revuelta, en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.

Además, recuerda que todavía puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid. A través del siguiente enlace encontrarás el formulario que debes rellenar.