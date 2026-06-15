La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 15 de junio con Carlos Torres como invitado
- El protagonista de La Reina del Flow presenta la tercera temporada y la gira de conciertos de la serie
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Salva Reina y Nadine Sierra
David Broncano arranca la semana este lunes 15 de junio por todo lo alto, con una estrella internacional. El actor colombiano Carlos Torres es el invitado de hoy en La Revuelta, en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.
Además, recuerda que todavía puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid. A través del siguiente enlace encontrarás el formulario que debes rellenar.
Charly Flow en ‘La Revuelta’
Carlos Torres se ha convertido en uno de los actores colombianos de mayor renombre gracias a su papel protagonista como “Charly Flow” en la serie La reina del flow, de la cual presenta hoy su tercera temporada tras cinco años de parón. Además de participar en decenas de series, recientemente fue el responsable de conducir, junto a Cayetana Guillén Cuervo, la XIII edición de los Premios Platino, celebrada en la Riviera Maya de México. Actualmente se encuentra de gira en España, representando el espectáculo en vivo basado en la famosa serie, con 13 fechas en nuestro país. En esta ocasión, es el propio Charly Flow quien encabeza el cartel, en el que se encuentran también otros personajes de la trama, como Yoni Trejos, Yeimi o Drama Key, entre otros.
A lo largo del mes de junio, La Revueltamodifica algunas de sus emisiones en función de los horarios del Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, y que se puede ver en directo y en abierto por RTVE. El programa de David Broncano se podrá ver martes y miércoles de esta semana, 16 y 17 de junio, después del Francia-Senegal y del Inglaterra Croacia, respectivamente, y la emisión del jueves se traslada al viernes 19, al término del Estados Unidos-Australia.