¿Por qué no se emite hoy La Revuelta? Te contamos el motivo por el que se cancela el programa del 11 de junio
- La Revuelta traslada la emisión del jueves al viernes con motivo del Mundial de fútbol
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Las selecciones de México y Sudáfrica dan el pistoletazo de salida hoy jueves 11 de junio al Mundial de fútbol de 2026, que se prolongará hasta el 19 de julio en las diferentes sedes de Estados Unidos, México y Canadá, y se podrá seguir en abierto y de forma totalmente gratuita en RTVE. Por eso, La Revuelta adapta sus emisiones a partir de esta semana y hasta el final de la temporada a la agenda del Mundial, trasladando los programas del jueves al viernes, en función de los horarios del partido correspondiente. Empezando con el encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, que se disputa este viernes 12 a las 21 horas, y que estará seguido por la emisión de La Revuelta. El próximo viernes 19 junio, el espacio de David Broncano se emitirá al concluir los choques entre Estados Unidos y Australia (21 horas), y el viernes siguiente, 26 de junio, puedes ver el programa en su horario habitual, a partir de las 21:45, seguido por la previa del España-Uruguay.
Además, el martes 16, La Revuelta se emitirá después del Francia-Senegal que arrancará a las 21 horas, el miércoles 17 tras el Inglaterra-Croacia, que se juega a las 22 horas, y el martes 23 de junio podrás ver el programa de David Broncano al finalizar el Inglaterra-Ghana que tendrá lugar a las 22 horas.
Los mejores momentos de La Revuelta
El tiempo pasa volando y el programa de David Broncano acaba de cumplir sus 300 episodios de emisión en RTVE. Motivo más que suficiente para repasar los mejores momentos de la segunda temporada de La Revuelta, que no han sido pocos: desde La Petanca del Año, el evento deportivo más esperado, hasta las entrevistas de estrellas internacionales de la talla de Rosalía o Scottie Pippen, pasando por iconos como Ester Expósito o Can Yaman, y personas muy queridas por el programa, como la activista de las siete enfermedades raras, Noah Higón.