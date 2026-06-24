La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 24 de junio con Fernando Arrabal como invitado

Jornada grande en La Revuelta. Uno de esos días que pueden quedar grabados para siempre en la memoria de los espectadores. El dramaturgo Fernando Arrabal es el invitado de hoy, miércoles 24 de junio, en el programa de David Broncano, en directo y en abierto a partir de las 21:50 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos de La Revuelta.

Fernando Arrabal, icono de La Revuelta

A punto de cumplir los 94 años, Fernando Arrabal sigue siendo uno de los dramaturgos vivos más importantes de nuestro país y en lengua hispana. Y es, además, uno de los invitados favoritos de La Revuelta por su derroche de energía, surrealismo e brillantez. En su primera visita al programa, David Broncano se vio absolutamente desbordado por Arrabal, incapaz de encauzar la entrevista ante el torrente de anécdotas y comentarios, a veces inconexos, del autor nacido en Melilla.

Tal fue el nivel de diversión que compartieron invitado y presentador que Arrabal invitó a Broncano a hacerle una visita en su domicilio en París. La promesa no quedó en el aire y, tras apuntarle en un pedazo de papel su dirección, el presentador se desplazó hasta la capital francesa para conocer la casa del dramaturgo, donde le mostró las innumerables obras de arte que atesora y, pese a ocultarlo en un primer momento, terminó revelando la identidad del único presidente del Gobierno español que llegó a invitarle al Palacio de la Moncloa: Felipe González. Hoy se produce el tercer encuentro público entre David Broncano y Fernando Arrabal con muchas incertidumbres y algunas certezas: habrá dinamismo, habrá anécdotas, nos divertiremos y, casi con total seguridad, Arrabal volverá a mostrarse como un “mapache surrealista”, como le definió el propio Broncano.