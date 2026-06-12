Vuelve a ver la espectacular actuación de la soprano Nadine Sierra interpretando un aria de Puccini en La Revuelta

La Revuelta vuelve a ofrecer un espacio a la ópera con la visita de Nadine Sierra, una de las sopranos más valoradas del mundo, que se encuentra estos días en Madrid, interpretando Romeo y Julieta en el Teatro Real. La intérprete estadounidense demostró en su charla con David Broncano que la ópera no está reñida con el sentido del humor: respondió a la pregunta del dinero sacando un billete del escote, confesó que su novio, “francés, muy romántico y más joven”, la tiene “muy contenta, pero muy cansada”, y ofreció una muestra de su portentosa voz interpretando en vivo, acompañada por Edoardo Barsotti al piano, un aria de la ópera Tosca, de Giacomo Puccini.

Su opinión sobre el papa León XIV

Nacida en Estados Unidos pero con orígenes familiares portugueses por parte de madre y puertorriqueños por parte de padre, Nadine Sierra ha coincidido en su estancia en Madrid con dos de las figuras más internacionales tanto de EE.UU. como de Puerto Rico. Bad Bunny, que ha ofrecido nada menos que 10 conciertos en la capital de España, y Robert Francis Prevost, el papa León XIV, a quien pudo ver desde una cierta distancia: “Me gusta mucho el papa. Es muy inclusivo y me parece que es divertido, más o menos”, opinaba la soprano norteamericana.

Con exitosas actuaciones en algunas de las plazas más importantes del mundo, como el Metropolitan Opera House, el Teatro alla Scala de Milán, la Ópera de París o el Staatsoper de Berlín, Nadine Sierra ha recibido algunos de los galardones más relevantes de la industria, como el Richard Tucker Award en 2017 o el Beverly Sills Artista de la Met en 2018. Y estos días interpreta Romeo y Julieta en el Teatro Real de Madrid, donde ya protagonizó previamente La sonnambula (2022) o La traviata (2025). No te pierdas su interpretación, con Edoardo Barsotti al piano, del aria "Vissi d'arte" (Viví del arte), de la ópera Tosca de Puccini, en vivo en La Revuelta.