Con 'Romeo y Julieta', el Teatro Real aprueba "una asignatura pendiente" 115 años después

Romeo y Julieta de Charles-François Gounod (1818-1893) vuelve con 13 funciones al Teatro Real entre el 27 de mayo y el 13 de junio en una espectacular coproducción con la Opéra national de Paris, dirigida por Thomas Jolly, creador de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, 2024.

El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, asegura que la ópera, basada en el drama de Shakespeare de 1597, era "una asignatura pendiente" que ahora se aprueba con una producción "al máximo nivel, con cantantes sobresalientes".

Desde la reapertura del coliseo madrileño, Romeo y Julieta solo se ofreció en versión de concierto en 2014, por lo que la ópera en cinco actos no se presenta dramatizada desde hace 115 años (febrero de 1911). En su día, la música del compositor francés subió a las tablas del Théâtre Lyrique de París en 1867 y llegó al Teatro Real en 1873 con un libreto de Jules Barbier y Michel Carré.

Del balcón a la ópera El director de escena saltó a la fama cuando, durante el confinamiento provocado por el covid representó, junto a su pareja, escenas de Romeo y Julieta en los balcones de su apartamento, lo que tuvo una gran repercusión mediática. Un año después el director de la Ópera de París invitó a Jolly a dirigir la ópera de Gounod, en coproducción con el Teatro Real. Estreno que se produjo en la Ópera de la Bastilla en 2023, con una impresionante escenografía giratoria presidida por la gran escalinata del Palais Garnier. Jolly indica que la principal novedad en el montaje madrileño son los intérpretes que aportan su propia personalidad y que le gusta la paradoja de "introducir una arquitectura en otra" con la emblématica escalera parisina en el escenario del Teatro Real. En lugar de ambientar dos residencias para Montescos y Capuletos, ha optado por "la paradoja de dos casas en una". El actor y escenógrafo apunta que, aunque todo el mundo conoce la historia y el final, se trata de "una historia de lucha, de combate, de dos almas que intentan buscar un lugar en un mundo hostil, que no está hecho para ellos" y señala que "en una Verona asolada por la peste conviven en tensión dramática la vida y la muerte, la noche y el día, el amor y el odio..."

Música al servicio del drama El Real cuenta con la dirección musical de Carlo Rizzi -que dirigió las funciones de París-. El italino subraya que el compositor se inspira en distintos estilos musicales, pero al servicio de la acción como en el coro inicial "un prólogo en el que se expone la ópera con un coro homorítmico más clásico que romántico". Incide Rizzi en que Gounod "ha puesto el estilo al servicio del drama musical" y que, en el momento en el que irrumpe el padre, "la música retrocede cien años para reflejar su carácter rígido". El arco dramático recae en la intimidad e intensidad de los cuatro bellísimos dúos de Romeo y Julieta -enamoramiento, pasión, separación y muerte- contrastando con las subtramas y las grandes escenas heredadas de la grand opéra, que enmarcan y refuerzan la tragedia de los dos amantes.