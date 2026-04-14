La ópera checa 'La novia vendida' vuelve al Teatro Real, inspirada en la estética circense

La novia vendida vuelve al Teatro Real 102 años después de la presentación en su escenario, en 1924. El nuevo montaje operístico de esta comedia de enredo se estrena esta tarde en el coliseo madrileño y se retransmitirá en directo para todo el mundo el 23 de abril.

La popular composición de Bedřich Smetana (1824-1864), que impulsó el nacimiento de la ópera nacional checa a finales del siglo XIX, viajará luego de Madrid a los teatros coproductores ─Opéra National de Lyon, Oper Köln y Théatre Royal de La Monnaie─.

La novia vendida se estrenó como una opereta, en 1866, y posteriormente se eliminaron las partes habladas, para reestrenarse como una ópera en 1870. Fue la más exitosa de las siete óperas del compositor checo, que vivió las turbulencias revolucionarias que resquebrajaron el imperio austrohúngaro con la lucha de las regiones centroeuropeas que intentaban afianzar sus signos identitarios, desde las lenguas y dialectos, al folclore, las tradiciones o los mitos ancestrales.

Una vida desdichada Compositor, profesor, director de teatro y activista, Smetana acumuló desdichas en su vida personal, perdió muy joven a su primera mujer y murieron tres de sus seis hijas. No tuvo el reconocimiento que anhelaba y una sordera total derivada de la sífilis, le impidió poder escuchar las últimas obras que compuso. El escritor nacionalista Karel Sabina ensalza en el libreto la riqueza del folclore, las danzas y las tradiciones campesinas de Bohemia y apela a la primacía de la libertad individual frente a las convenciones sociales. La trama de La novia vendida es muy sencilla: el casamentero Kekal propone a los padres de Mařenka casarla con Vasek, joven rico, pero tartamudo y bobalicón, que vive sin saber que tiene un hermanastro mayor, hijo de su padre, Marik, que fue apartado del hogar familiar por su madrastra, que lo desterró a un pueblo cercano. Ese joven, el avispado Jenik, tiene una relación amorosa con Mařenka, que también ignora sus orígenes. Un momento de 'La novia vendida' en el Teatro Real. Teatro Real Presionado por el casamentero, Jenik firma un contrato en que vende a su novia, por 300 florines, “al hijo de Marik” ─que es él mismo, pero nadie lo sabe─ para sorpresa de todo el pueblo, que se indigna y vocifera porque el joven humilla y desprecia a su enamorada, cambiándola por dinero. Cuando la verdad se descubre, todos celebran su ingenio. La novia vendida aborda la libertad, identidad y el derecho a decidir sobre la propia vida. La protagonista lucha contra un matrimonio concertado impuesto por otros y defiende su derecho a amar y a construir su futuro.