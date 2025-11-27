'Carmen' vuelve bajo la batuta de Eun Sun Kim, la primera mujer que dirigió una ópera en el Teatro Real

La directora coreana Eun Sun Kim, titular de la Ópera de San Francisco desde 2021, vuelve al Teatro Real por la puerta grande para llevar la batuta en Carmen de George Bizet. Sun Kim fue la primera mujer que dirigió una ópera en el coliseo madrileño, fue Viaggio a Reims en 2010, solo dos años después de haber ganado el Concurso Jesús López Cobos, de quien fue asistente.

El montaje de la célebre ópera cómica es una coproducción con la Royal Ballet and Opera de Londres -donde se estrenó en abril del pasado año- y el Teatro alla Scala de Milán, donde se presentará el próximo mes de junio. El Teatro Real ofrece 16 funciones entre el 10 de diciembre y el 4 de enero.

Sun Kim apunta que Carmen "es una fuerza de la naturaleza, pero también es vulnerable". La directora indica que es la primera vez que va a dirigir esta ópera con una orquesta española y espera "descubrir más colores" en la música de esta "obra maestra" que nos sigue interpelando como seres humanos que buscan la libertad.

Carmen es detenida por pelearse con otra trabajadora.

Carmen cumple 150 años desde su estreno en París donde fue "un escándalo monumental", según el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, porque rompía con las convenciones del género, ni era edificante, ni respetaba los valores familiares, ni acababa bien, terminaba con una muerte violenta. Además Bizet falleció amargado sin conocer el éxito que su cigarrera tendría unos meses después y en los siglos venideros.

La madre La dirección de escena de Damiano Michieletto sitúa la acción en los años 70 en un pequeño pueblo mediterráneo, caluroso, sucio y claustrofóbico con unas convenciones sociales asfixiantes, castradoras y violentas. Ha optado por dar más presencia a la madre de Don José -una presencia fantasmal, vestida de negro- a la que compara con la figura de Bernarda Alba. Para Michieletto, Don José, es un militar infantilizado, que vive su pasión cegadora y trágica entre la sumisión a una madre opresora y la obsesión con una mujer liberada. En su opinión, Carmen significa "libertad, anarquía, sexualidad, no tiene niños, mientras que la madre representa la religión, la tradición, el hogar y también el control que ejerce sobre su hijo". Tres repartos se alternarán en la interpretación de la ópera, encabezados por Aigul Akhmetshina, J’Nai Bridges y Ketevan Kemoklidze (Carmen), Charles Castronovo y Michael Fabiano (Don José), Lucas Meachem, Luca Micheletti y Dmitry Cheblykov (Escamillo) y Adriana González y Miren Urbieta-Vega (Micaëla). El tenor Michael Fabiano cree que su personaje es un hombre maduro, tiene 40 años, y ha intentado huir de la sombra de su madre, pero busca como amante a otra mujer fuerte sin resolver el conflicto que tiene con la autora de sus días. La madre mediante una carta consigue manipularle psicológicamente y cambiar su percepción, Carmen pasa de ser "el amor de su vida" a "un demonio".