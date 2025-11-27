'Carmen' vuelve bajo la batuta de Eun Sun Kim, la primera mujer que dirigió una ópera en el Teatro Real
- 150 años después de su estreno, la música de Bizet se escuchará en 16 funciones en Madrid
- La dirección de escena de Damiano Michieletto da protagonismo a la madre de Don José
La directora coreana Eun Sun Kim, titular de la Ópera de San Francisco desde 2021, vuelve al Teatro Real por la puerta grande para llevar la batuta en Carmen de George Bizet. Sun Kim fue la primera mujer que dirigió una ópera en el coliseo madrileño, fue Viaggio a Reims en 2010, solo dos años después de haber ganado el Concurso Jesús López Cobos, de quien fue asistente.
El montaje de la célebre ópera cómica es una coproducción con la Royal Ballet and Opera de Londres -donde se estrenó en abril del pasado año- y el Teatro alla Scala de Milán, donde se presentará el próximo mes de junio. El Teatro Real ofrece 16 funciones entre el 10 de diciembre y el 4 de enero.
Sun Kim apunta que Carmen "es una fuerza de la naturaleza, pero también es vulnerable". La directora indica que es la primera vez que va a dirigir esta ópera con una orquesta española y espera "descubrir más colores" en la música de esta "obra maestra" que nos sigue interpelando como seres humanos que buscan la libertad.
Carmen cumple 150 años desde su estreno en París donde fue "un escándalo monumental", según el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, porque rompía con las convenciones del género, ni era edificante, ni respetaba los valores familiares, ni acababa bien, terminaba con una muerte violenta. Además Bizet falleció amargado sin conocer el éxito que su cigarrera tendría unos meses después y en los siglos venideros.
La madre
La dirección de escena de Damiano Michieletto sitúa la acción en los años 70 en un pequeño pueblo mediterráneo, caluroso, sucio y claustrofóbico con unas convenciones sociales asfixiantes, castradoras y violentas. Ha optado por dar más presencia a la madre de Don José -una presencia fantasmal, vestida de negro- a la que compara con la figura de Bernarda Alba.
Para Michieletto, Don José, es un militar infantilizado, que vive su pasión cegadora y trágica entre la sumisión a una madre opresora y la obsesión con una mujer liberada. En su opinión, Carmen significa "libertad, anarquía, sexualidad, no tiene niños, mientras que la madre representa la religión, la tradición, el hogar y también el control que ejerce sobre su hijo".
Tres repartos se alternarán en la interpretación de la ópera, encabezados por Aigul Akhmetshina, J’Nai Bridges y Ketevan Kemoklidze (Carmen), Charles Castronovo y Michael Fabiano (Don José), Lucas Meachem, Luca Micheletti y Dmitry Cheblykov (Escamillo) y Adriana González y Miren Urbieta-Vega (Micaëla).
El tenor Michael Fabiano cree que su personaje es un hombre maduro, tiene 40 años, y ha intentado huir de la sombra de su madre, pero busca como amante a otra mujer fuerte sin resolver el conflicto que tiene con la autora de sus días. La madre mediante una carta consigue manipularle psicológicamente y cambiar su percepción, Carmen pasa de ser "el amor de su vida" a "un demonio".
Carmen y sus contradicciones
La mezzosoprano Aigul Akhmetshina cree que Carmen encarna "los sentimientos primigenios que no se expresan", por un lado "está desesperada por sentir algo, pero no sabe qué es el amor" y tiene "un conflicto consigo misma", pese a querer ser libre busca la aprobación de los demás. La cantante añade que Carmen "siempre quiere decir la última palabra" y presiona a Don José hasta ponerlo en el disparadero.
Por su parte, J'Nai Bridges asegura que interpretar a Carmen en España es "un sueño hecho realidad" y qué este montaje también le ha hecho plantearse cómo era la relación de la cigarrera con sus padres o por qué odia a los hombres y defiende encarnizadamente su libertad.
Castronovo considera que Don José es una víctima de la historia, atrapado entre dos mujeres, "quiere ser honesto, pero no lo consigue", intenta amoldarse y nunca se pregunta qué es lo que él realmente desea.
Eun Sun Kim estará al frente del Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real y de los Pequeños Cantores de la ORCAM en todas las funciones, salvo los días 3 y 4 de enero, que serán dirigidas por Iñaki Encina.
Desde su reapertura, el Teatro Real ha presentado dos producciones de Carmen: en 1999, con Luis Antonio García Navarro y Emilio Sagi -repuesta en 2002, dirigida por Alain Lombard- y en 2017 con Marc Piollet y Calixto Bieito. El pasado año se ofreció una versión de concierto con la partitura original de 1874, bajo la dirección de René Jacobs.