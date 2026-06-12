La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 12 de junio con Salva Reina y Nadine Sierra como invitados

La Revuelta estrena hoy sus emisiones de los viernes con motivo del Mundial 2026, que se emite de forma gratuita en RTVE. Y lo hace con una doble entrevista, con el actor y cómico Salva Sierra y la soprano Nadine Sierra como invitados de David Broncano. Sigue el programa en directo y en abierto en La 1 y RTVE Play a partir de las 23 horas, al finalizar el partido de fase de grupos entre Bosnia-Herzegovina y Canadá. Además, recuerda que tienes a tu disposición bajo demanda y gratis todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Salva Reina, de la comedia al Goya

La última vez que Salva Reina visitó La Revuelta lo hizo apoyándose en unas muletas por una lesión de rodilla “de pureta, de podrido”, tras haber sido previamente testigo desde el palco de la entrevista de su novia, la actriz Kira Miró, con David Broncano. El ganador del premio Goya al mejor actor de reparto en 2025 regresa al programa con una nueva película bajo el brazo y el sello de garantía de risas. Y es que el malagueño, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, inició su carrera como humorista, antes de participar en las más de 20 películas que atesora ya su filmografía.

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Además, tras las actuaciones de Sonya Yoncheva y Nerea Berraondo, La Revuelta vuelve a brindar su escenario a la ópera con la visita de la soprano estadounidense Nadine Sierra (Fort Lauderdale, Florida, 1988), que se encuentra estos días interpretando Romeo y Julieta en el Teatro Real de Madrid. Un escenario que visita por cuarto año tras participar en La sonnambula (2022), en un concierto con Pretty Yende (2024) y en La traviata (2025). A partir de las 23 horas, al término del Bosnia-Herzegovina-Canadá, podrás disfrutar de una de las voces más portentosas y prometedoras de la ópera en la actualidad.