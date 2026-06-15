Radio Clásica celebra el Día de la Música por su 60º aniversario

Radio Clásica celebra el próximo domingo 21 de junio el Día Europeo de la Música con una programación especial que clausura los actos conmemorativos del 60º aniversario de la emisora. Tres horas en directo con actuaciones musicales y entrevistas en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro Cibeles para acercar la música clásica a todos los públicos, incluido el infantil, y para dar la bienvenida al verano.

Además, se sortearán ejemplares del libro ‘Músicas para vivir mejor. Radio Clásica en su 60 aniversario’ y del doble álbum ‘Radio Clásica 60 aniversario: Mucho más que música’. Una fiesta musical, familiar y veraniega presentada por seis informadores de la emisora, con acceso gratuito hasta completar el aforo. La apertura de puertas será a las 11:00 h.