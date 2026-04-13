Pedro Almodóvar, Premio de Honor de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía 2026

Los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía 2026 reconocen con el Premio de Honor al director de cine Pedro Almodóvar, una de las figuras más influyentes y reconocibles del cine internacional. Con una obra inconfundible, ha construido un universo propio donde conviven el melodrama, el humor, la provocación y una estética visual muy marcada.

Inició su trayectoria en plena Movida madrileña con filmes irreverentes y provocadores como 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' y pronto consolidó una voz propia con películas como 'Entre tinieblas' y 'La ley del deseo'. En los años 80 y 90, obras como '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y 'Tacones lejanos' lo situaron definitivamente en el panorama internacional.

El reconocimiento mundial llegó con 'Todo sobre mi madre', que le valió el Oscar a la mejor película internacional, y 'Hable con ella', con la que ganó el Oscar al mejor guion original. Desde entonces, su filmografía ha continuado evolucionando con títulos como 'Volver', 'La mala educación', 'Los abrazos rotos', 'La piel que habito', 'Dolor y gloria' y 'Madres paralelas', que reflejan una mirada cada vez más íntima sin renunciar a su identidad.

A lo largo de su carrera ha recibido algunos de los principales galardones del cine mundial como el León de Oro en la Muestra de Venecia, así como múltiples premios de Cannes, Globo de Oro y Goya. También ha recibido numerosos galardones en la historia de los Premios RNE Sant Jordi: un premio a mejor película por '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', cinco Rosas de Sant Jordi y un premio especial del jurado, consolidándose como una figura clave del cine europeo y mundial.

Su cine destaca por la fuerza de los personajes femeninos y por la manera de abordar temas como la identidad, el deseo y la memoria. Con el tiempo ha ido incorporando un tono más reflexivo y emocional, pero siempre fiel a una manera de mirar muy propia y una puesta en escena muy cuidada y colorista.

Desde sus inicios hasta su obra más reciente, 'Amarga Navidad', Almodóvar continúa demostrando una capacidad poco habitual para reinventarse sin perder la esencia. Una trayectoria sólida y coherente que lo consolida como uno de los grandes directores del cine europeo.