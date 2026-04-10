Carme Elías, Mención Especial en los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía 2026

La 70ª edición de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía 2026 reconoce a Carme Elías con una Mención Especial. Este galardón pone en valor la trayectoria interpretativa de la actriz, construida desde la sensibilidad, el rigor y una manera muy personal de abordar los personajes, tanto en el cine como sobre los escenarios.

Esta mención, vinculada al 50º aniversario de Ràdio 4, quiere destacar una forma de entender la interpretación que conecta con ese mismo recorrido: una práctica sostenida en el tiempo, honesta y coherente.

Carme Elías ha desarrollado una manera propia de estar en escena, alejada de artificios y apoyada en el gesto contenido, la mirada y el detalle, dando vida a personajes llenos de matices que han dejado una huella profunda, con interpretaciones reconocidas en cine, televisión y teatro a lo largo de décadas de trayectoria.

Este reconocimiento nace también de la voluntad de poner en valor aquello que perdura: las voces, las miradas y las formas de hacer que acaban formando parte de la memoria cultural. Un gesto que celebra no solo lo que Carme Elías ha hecho, sino también cómo lo ha hecho.