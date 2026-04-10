Carme Elías, Mención Especial en los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía 2026
- El galardón pone en valor una interpretación basada en la sensibilidad, el rigor y una forma muy personal de construir los personajes
- Los premios se entregarán el 21 de abril en una gala en el Teatre Lliure de Barcelona
La 70ª edición de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía 2026 reconoce a Carme Elías con una Mención Especial. Este galardón pone en valor la trayectoria interpretativa de la actriz, construida desde la sensibilidad, el rigor y una manera muy personal de abordar los personajes, tanto en el cine como sobre los escenarios.
Esta mención, vinculada al 50º aniversario de Ràdio 4, quiere destacar una forma de entender la interpretación que conecta con ese mismo recorrido: una práctica sostenida en el tiempo, honesta y coherente.
Carme Elías ha desarrollado una manera propia de estar en escena, alejada de artificios y apoyada en el gesto contenido, la mirada y el detalle, dando vida a personajes llenos de matices que han dejado una huella profunda, con interpretaciones reconocidas en cine, televisión y teatro a lo largo de décadas de trayectoria.
Este reconocimiento nace también de la voluntad de poner en valor aquello que perdura: las voces, las miradas y las formas de hacer que acaban formando parte de la memoria cultural. Un gesto que celebra no solo lo que Carme Elías ha hecho, sino también cómo lo ha hecho.
Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía 2026
Este premio se suma al palmarés de la edición de los Premios Sant Jordi 2026. El jurado profesional ha otorgado el premio a la mejor película española a 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y el de mejor producción extranjera a 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan. En el ámbito interpretativo, han sido reconocidos Nora Navas, Álvaro Cervantes, Renate Reinsve y Stellan Skarsgård. El premio a la mejor ópera prima ha sido para 'Sorda', de Eva Libertad, también participada por RTVE.
En cuanto a la votación del público -las Rosas de Sant Jordi-, los reconocimientos han sido para 'La cena' y 'Flow' como mejor película española e internacional, respectivamente. El Premio a la Industria ha recaído en Blanca Aysa, de Plan B, y el Premio a la Trayectoria Internacional ha sido para Karla Sofía Gascón.
En los próximos días se hará público el Premio de Honor.
Los galardones se entregarán el próximo 21 de abril en el Teatre Lliure de Barcelona en una gala muy especial que conmemorará los 70 años de historia de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía.