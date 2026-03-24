Blanca Aysa, Premio RNE Sant Jordi de la Industria 2026 por 25 años conectando talento y producción
- La fundadora de Plan B ha contribuido a profesionalizar el sector y a conectar directores de fotografía con producciones nacionales e internacionales
- Los galardones se entregarán el 21 de abril en una gala en el Teatre Lliure de Barcelona
La 70ª edición de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía añade al palmarés el galardón a la Industria Cinematográfica, que este año reconoce a Blanca Aysa, fundadora y directora de la empresa Plan B, la primera agencia de representación de directores de fotografía en España.
Aysa ha contribuido a situar la dirección de fotografía en el lugar que le corresponde dentro de la industria: un ámbito esencial en la construcción del relato visual, pero a menudo alejado del foco mediático.
Desde la creación de su agencia en el año 2001 -la primera especializada en este campo en España- ha impulsado un modelo pionero que ha ayudado a profesionalizar el sector y a proyectar internacionalmente a sus representados. Hoy, Plan B trabaja con una selección de directores de fotografía de todo el mundo y actúa como nexo entre talento y producción.
El recorrido de Aysa no responde a un patrón habitual. Antes de fundar Plan B, trabajó como azafata de vuelo en British Airways, en el Gran Premio de MotoGP de Montmeló con el RACC y con Javier Mariscal durante seis años. Su etapa de formación en la RIA Images Agency de Los Ángeles fue clave para entender el sector y sentar las bases de su proyecto.
El galardón a la Industria Cinematográfica es un reconocimiento a un trabajo a menudo invisible, pero imprescindible para que el cine exista tal y como lo vemos.
Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía 2026
El Premio a la Industria se suma al palmarés de la edición de los Premios Sant Jordi 2026. El jurado profesional ha otorgado el premio a la mejor película española a 'Los domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y participada por RTVE, y el de mejor producción extranjera a 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan.
En el ámbito interpretativo, han sido reconocidos Nora Navas, Álvaro Cervantes, Renate Reinsve y Stellan Skarsgård. El premio a la mejor ópera prima ha sido para 'Sorda', de Eva Libertad, también participada por RTVE.
En cuanto a la votación del público -las Rosas de Sant Jordi-, los reconocimientos han sido para 'La cena' (participada por RTVE) y 'Flow' como mejor película española e internacional, respectivamente.
En los próximos días se harán públicos el Premio de Honor y el Premio a la Trayectoria.
Los galardones se entregarán el próximo 21 de abril en el Teatre Lliure de Barcelona, en una gala muy especial que conmemorará los 70 años de historia de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía.