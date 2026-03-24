Blanca Aysa, Premio RNE Sant Jordi de la Industria 2026 por 25 años conectando talento y producción

La 70ª edición de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía añade al palmarés el galardón a la Industria Cinematográfica, que este año reconoce a Blanca Aysa, fundadora y directora de la empresa Plan B, la primera agencia de representación de directores de fotografía en España.

Aysa ha contribuido a situar la dirección de fotografía en el lugar que le corresponde dentro de la industria: un ámbito esencial en la construcción del relato visual, pero a menudo alejado del foco mediático.

Desde la creación de su agencia en el año 2001 -la primera especializada en este campo en España- ha impulsado un modelo pionero que ha ayudado a profesionalizar el sector y a proyectar internacionalmente a sus representados. Hoy, Plan B trabaja con una selección de directores de fotografía de todo el mundo y actúa como nexo entre talento y producción.

El recorrido de Aysa no responde a un patrón habitual. Antes de fundar Plan B, trabajó como azafata de vuelo en British Airways, en el Gran Premio de MotoGP de Montmeló con el RACC y con Javier Mariscal durante seis años. Su etapa de formación en la RIA Images Agency de Los Ángeles fue clave para entender el sector y sentar las bases de su proyecto.

El galardón a la Industria Cinematográfica es un reconocimiento a un trabajo a menudo invisible, pero imprescindible para que el cine exista tal y como lo vemos.