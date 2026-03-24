'La cena' y 'Flow', premios Rosas de Sant Jordi de Cinematografía 2026
- Las Rosas de Sant Jordi se otorgan por votación popular
- Los galardones se entregarán el próximo 21 de abril en el Teatre Lliure de Barcelona
Los Premios Sant Jordi de Cinematografía RNE 2026 incorporan a su palmarés el veredicto de las Rosas de Sant Jordi, que en esta 70ª edición han reconocido las películas 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, y 'Flow', del director letón Gints Zilbalodis.
La Rosa de Sant Jordi a la mejor película española ha sido para 'La cena', una comedia con trasfondo histórico basada en la obra teatral 'La cena de los generales'. Ambientada dos semanas después de la Guerra Civil, la película sigue el plan de huida de un grupo de republicanos encarcelados, entre ellos un joven teniente, un maître y varios cocineros, obligados a preparar una cena para Franco y sus generales en el Hotel Palace. Protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan, y participada por RTVE, la película combina humor y mirada crítica, y ha sido reconocida con el Goya al mejor guion adaptado 2026.
La Rosa de Sant Jordi a la mejor película extranjera ha sido para 'Flow', una producción europea dirigida por Gints Zilbalodis. El film, sin diálogos, sigue a un gato solitario en un mundo inundado que se ve obligado a colaborar con otros animales para sobrevivir. Con una apuesta narrativa y visual singular, 'Flow' ha sido ampliamente aclamada por la crítica y ha acumulado reconocimientos internacionales, entre los que destacan el Óscar a la mejor película de animación, el Globo de Oro y el premio a mejor película animada en los Annie Awards.
Premios Sant Jordi de Cinematografía 2026
Las Rosas de Sant Jordi se suman al palmarés de los Premios Sant Jordi de Cinematografía de RNE, que este año celebran su 70ª edición y se consolidan como uno de los jurados de crítica cinematográfica más prestigiosos del Estado.
El jurado profesional ha otorgado el premio a la mejor película española a 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y el de mejor producción extranjera a 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan. En el ámbito interpretativo, han sido reconocidos Nora Navas, Álvaro Cervantes, Renate Reinsve y Stellan Skarsgård. El premio a la mejor ópera prima ha sido para 'Sorda', de Eva Libertad, también participada por RTVE. En los próximos días se harán públicos el Premio de Honor, el Premio a la Trayectoria y el Premio a la Industria, que completarán el palmarés de esta edición.
Los galardones se entregarán el próximo 21 de abril en el Teatre Lliure de Barcelona, en una gala muy especial que conmemorará los 70 años de historia de los Premios Sant Jordi de Cinematografía RNE.