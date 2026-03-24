'La cena' y 'Flow', premios Rosas de Sant Jordi de Cinematografía 2026

Los Premios Sant Jordi de Cinematografía RNE 2026 incorporan a su palmarés el veredicto de las Rosas de Sant Jordi, que en esta 70ª edición han reconocido las películas 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, y 'Flow', del director letón Gints Zilbalodis.

La Rosa de Sant Jordi a la mejor película española ha sido para 'La cena', una comedia con trasfondo histórico basada en la obra teatral 'La cena de los generales'. Ambientada dos semanas después de la Guerra Civil, la película sigue el plan de huida de un grupo de republicanos encarcelados, entre ellos un joven teniente, un maître y varios cocineros, obligados a preparar una cena para Franco y sus generales en el Hotel Palace. Protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan, y participada por RTVE, la película combina humor y mirada crítica, y ha sido reconocida con el Goya al mejor guion adaptado 2026.

La Rosa de Sant Jordi a la mejor película extranjera ha sido para 'Flow', una producción europea dirigida por Gints Zilbalodis. El film, sin diálogos, sigue a un gato solitario en un mundo inundado que se ve obligado a colaborar con otros animales para sobrevivir. Con una apuesta narrativa y visual singular, 'Flow' ha sido ampliamente aclamada por la crítica y ha acumulado reconocimientos internacionales, entre los que destacan el Óscar a la mejor película de animación, el Globo de Oro y el premio a mejor película animada en los Annie Awards.