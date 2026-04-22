RTVE celebra el Día del Libro con una programación especial

RTVE celebra esta semana el Día del Libro, una fecha marcada por la entrega del Premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio. La fiesta de las letras se vivirá con especial alegría en Cataluña, con una gran cobertura y una programación especial por Sant Jordi en RTVE Cataluña. La 2Cat y Ràdio 4 emitirán parte de su programación desde la Plaza Cataluña de Barcelona y con la lectura como protagonista de gran parte de sus espacios.

El Premio Cervantes, en RTVE El Canal 24 horas, Radio 5, Radio Exterior y RTVE Play ofrecerán en directo la entrega del Premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio en un acto en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, presidido por los reyes y el ministro de Cultura, a partir de las 11:30 horas. La retransmisión del Canal 24 horas, con Ana Romero y Alejandro Riego, comenzará a las 11:25. En RNE, la conexión comenzará a las 11:20, con Carlos Navarro en el estudio y Lucia Yeste, Susana Santaolalla y Daniel Gallego en el Paraninfo de la Universidad. Gonzalo Celorio, escritor mexicano, Premio Cervantes 2025