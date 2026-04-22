RTVE celebra el Día del Libro con una programación especial
- Entrega del Premio Cervantes: jueves 23 de abril, en directo en el Canal 24 horas, Radio 5, Radio Exterior y RTVE Play
- La 2 y RNE preparan todo un festín de libros en sus programas culturales, y RTVE Cataluña celebra Sant Jordi por todo lo alto
- Programación especial en RTVE Play: entrevistas y mesas redondas en EN PLAY y colecciones de cine y series de ambiente literario
RTVE celebra esta semana el Día del Libro, una fecha marcada por la entrega del Premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio. La fiesta de las letras se vivirá con especial alegría en Cataluña, con una gran cobertura y una programación especial por Sant Jordi en RTVE Cataluña. La 2Cat y Ràdio 4 emitirán parte de su programación desde la Plaza Cataluña de Barcelona y con la lectura como protagonista de gran parte de sus espacios.
El Premio Cervantes, en RTVE
El Canal 24 horas, Radio 5, Radio Exterior y RTVE Play ofrecerán en directo la entrega del Premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio en un acto en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, presidido por los reyes y el ministro de Cultura, a partir de las 11:30 horas. La retransmisión del Canal 24 horas, con Ana Romero y Alejandro Riego, comenzará a las 11:25. En RNE, la conexión comenzará a las 11:20, con Carlos Navarro en el estudio y Lucia Yeste, Susana Santaolalla y Daniel Gallego en el Paraninfo de la Universidad.
Fiesta literaria en los programas culturales
En La 2, ‘Sukha’ se llena de libros toda la semana, se hará eco de la entrega del Cervantes, viajará a Barcelona por Sant Jordi y creará ‘El jardín de los libros’, un lugar donde personas del sector del libro intercambiarán sus lecturas preferidas. Abordará la lectura con expertos en salud y bienestar e invitados como Miguel Poveda, Lorenzo Silva, Ana Romero, jefa de Cultura del Telediario, Carolina Alba, de ‘La Estación Azul’ de RNE, o el divulgador Fernando Bonete. Además, recorrerá el mapa literario de todo el país y preparará ‘El cuento de Sukha’ con invitados e invitadas del programa.
‘La aventura del saber’ tendrá como invitado a Manuel González, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, para hablar del Barómetro de lectura y compra de libros en España en 2025. Dedicará un reportaje a ‘El Quijote de Las Canteras’, iniciativa del Instituto Las Canteras (Collado Villalba), de copiar a mano El Quijote. Y el día 23 entrevistará al escritor y experto en gestión de emociones Javier Muñoz.
La celebración del Día del Libro también ocupará espacios destacados en los programas culturales y literarios de RNE, como ‘El Ojo Crítico’, ‘La estación azul’, ‘Libros de arena’, y en el apartado especial de RNE Audio dedicado a la literatura. Además, ‘Las mañanas de RNE’ conectará con Barcelona el día 23 para ver cómo vive la fiesta de la rosa y el libro, y ‘Las tardes de RNE’ y ‘El despertador de RNE’ también abordarán este tema en sus tertulias. Y ofrecerán especiales sobre libros los programas de Radio Exterior ‘Africa hoy’, ‘Cultura con Ñ’ y ‘Europa abierta’; y ‘Derivas’, en Radio Clásica.
Colecciones de cine, charlas y entrevistas, en RTVE Play
RTVE Play dedicará una programación especial al Día del Libro en su nuevo canal EN PLAY: ‘¡Menudo Cuadro!’ recibirá el jueves 23 a Máximo Huerta para hablar de literatura y presentar su nuevo libro. Inés Hernad abordará en una mesa redonda en ‘La Retaguardia’ el estado actual del negocio editorial. Y Marina Rivers hablará de los roles relacionales en la literatura juvenil.
El portal RTVE Somos Cine ofrecerá una programación especial con películas basadas en libros o con la literatura como tema central: ‘El maestro que prometió el mar’, ‘La librería’, ‘La novia’ o ‘Incierta Gloria’. Y lanzará una colección para celebrar el Día del Libro con series como ‘Inés del alma mía’, ‘La sonata del silencio’ o ‘Ana Tramel. El juego’ y tesoros del Archivo RTVE como ‘Los gozos y las sombras’, ‘El Quijote’ o ‘Los pazos de Ulloa’.
Programación especial en Cataluña
En La 2Cat, 'El segon cafè' se emitirá en directo desde la Plaza Cataluña de Barcelona; también lo harán las dos ediciones de 'L'Informatiu' migdia, y 'L'Altaveu'.
Ràdio 4 también comenzará el dia desde la Plaza Cataluña con un especial en 'El matí de Ràdio 4': conexiones a pie de calle, entrevistas a los autores Òscar Andreu, Oriol Mitjà, Manel Sans Segarra, Paz Padilla y Natza Ferrer y todo el ambiente en las calles de Barcelona y Cataluña.
‘Xavifornia’ charlará con los hermanos Torres, Zahara, Manu Guix o Uri Sabbath, sobre cómo viven y celebran Sant Jordi. 'L'entrellat' contará con la actuación de Magalí Sare, anunciará el cartel del 'Acústicament Fest', y tendrá una tertulia especial por Sant Jordi, entre otras secciones dediadas al Día del Libro Y 'Pla B', de Toni Marín, contará con invitados como Los Manolos, Xavier Trias, Ferran Casas y Daniel Sirera.
Además, Ràdio 4 dedica un espacio a '¿Por qué es importante leer?', con Gregorio Luri, Gemma Lienas, Norbert Bilbeny y Pepe Ribas, fundador y director de la revista Ajoblanco. Y también habrá un especial en 'Bon dia i bona sort' con entrevista a Soledad Giménez, al ganador del Millor Pa de Sant Jordi y a autores como Marius Serra.