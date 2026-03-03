Gisèle Pelicot: "Creo que este juicio ha abierto la voz a las mujeres"

Gisèle Pelicot sufrió decenas de violaciones orquestadas por su marido cuando ella estaba bajo efectos de somníferos. Ahora publica su historia en sus memorias Un himno a la vida, escritas junto a la periodista Judith Perrignon y que ya ha presentado en España.

Susana Santaolalla, directora del programa Libros de arena de RNE, la ha entrevistado en exclusiva. Pelicot le ha contado que se opuso a un juicio a puerta cerrada para que todos viésemos a esos 51 hombres sentados en el banquillo. Tardó cuatro años en tomar esa decisión, pero, afirma, necesitaba que "la vergüenza cambiase de bando".

También explica que cuando decidió que quería un juicio público no se imaginó "en ningún momento todo lo que iba a venir después", en referencia al apoyo de mujeres y colectivos feministas de todo el mundo. "Esto me ayudó a mantenerme en pie estos meses del juicio", agradece.