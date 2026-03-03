Gisèle Pelicot: "Creo que este juicio ha abierto la voz a las mujeres"
- La francesa presenta su libro de memorias Un himno a la vida, donde narra las violaciones orquestadas por su marido
- El programa Libros de arena, de RNE, la ha entrevistado en exclusiva
Gisèle Pelicot sufrió decenas de violaciones orquestadas por su marido cuando ella estaba bajo efectos de somníferos. Ahora publica su historia en sus memorias Un himno a la vida, escritas junto a la periodista Judith Perrignon y que ya ha presentado en España.
Susana Santaolalla, directora del programa Libros de arena de RNE, la ha entrevistado en exclusiva. Pelicot le ha contado que se opuso a un juicio a puerta cerrada para que todos viésemos a esos 51 hombres sentados en el banquillo. Tardó cuatro años en tomar esa decisión, pero, afirma, necesitaba que "la vergüenza cambiase de bando".
También explica que cuando decidió que quería un juicio público no se imaginó "en ningún momento todo lo que iba a venir después", en referencia al apoyo de mujeres y colectivos feministas de todo el mundo. "Esto me ayudó a mantenerme en pie estos meses del juicio", agradece.
Un juicio "difícil"
Cuenta que el juicio fue difícil por las imágenes que tuvo que ver y lo que tuvo que aguantar por parte de la defensa, que intentaron desestabilizarla diciendo que ella había consentido. "Yo en ese momento quería ir a por todas a pesar de todas las humillaciones a las que me iba a enfrentar", señala y anima a todas las víctimas a no tener vergüenza.
Pelicot ha hablado igualmente de la relación con sus hijos que, poco a poco, va recuperándose. Asegura que han estado un tiempo separados porque la familia se rompió en pedazos y tuvieron que recomponerse cada uno a su manera.
Sobre su exmarido, dice que quiere visitarlo en la cárcel, porque aún tiene muchas preguntas que quiere “hacerle mirándole a los ojos”.
Pese a todo, Gisèle Pelicot ha decidido ser feliz. Está enamorada de un hombre que conoció justo antes de empezar el juicio. Asegura que “después de la tormenta, llega la calma”.
Este martes se ha podido escuchar un fragmento de esta entrevista en el programa Mediodía en RNE con Carlos Núñez. La conversación completa estará este jueves a las 10h en Libros de arena podcast y el domingo 8 de marzo en "Libros de arena" en Radio 5.