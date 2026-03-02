Sánchez impondrá la encomienda de la orden del mérito civil a Gisèle Pelicot, abusada durante años por su marido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impondrá este martes a Gisèle Pelicot la encomienda de la orden del mérito civil, han informado a RTVE fuentes del Ejecutivo. Su caso sacudió a Francia en 2022 después de conocerse que su marido hacía años que la drogaba para violarla, además de haber invitado a más de 70 desconocidos a su casa para que abusaran de ellas.

Pelicot, que este lunes está en Madrid para presentar sus memorias, tituladas Un himno a la vida, será recibida este martes en el Palacio de la Moncloa por el jefe del Ejecutivo, que le hará entrega de ese reconocimiento, otorgado por iniciativa del presidente del Gobierno.

22.11 min Página Dos - La historia de Gisèle Pelicot en sus memorias, 'Un himno a la vida'

El reglamento de la orden del mérito civil indica que esta condecoración tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil, no solo de ciudadanos españoles sino también de nacionalidad extranjera "que hayan prestado servicios distinguidos a España o una notable colaboración en todos aquellos asuntos que redunden en beneficio de la nación".

El caso de Gisèle Pelicot: "La vergüenza debe cambiar de bando" Gisèle Pelicot se ha convertido en un icono del feminismo a nivel global tras llevar a juicio a su marido en un caso de violencia sexual. Todo comenzó en noviembre del 2020, cuando ella recibió una llamada de teléfono: era la polícia que la citaba en comisaria. Allí le contaron que, dos meses antes, su marido había sido sorprendido por el guardia de seguridad de un supermercado grabando por debajo de la falda a varias mujeres. En esos dos meses siguientes, los investigadores habían encontrado en el ordenador de Dominique Pelicot cientos de fotografías y vídeos del año 2011 al 2020. Mostraron a Gisèle ese material. Durante ese tiempo, su marido la había estado drogando para violarla, y había invitado a 71 desconocidos a su casa para que abusaran de ella. Gisèle Pelicot, icono de la valentía dentro y fuera de Francia MAVI DOÑATE (Corresponsal de TVE en París) El juicio se llevó a cabo en 2024. Gisèle Pelicot renunció a su derecho al anonimato, y su decisión de una audiencia pública la convirtió en un símbolo global contra el abuso sexual, con un mensaje que sobrepasó fronteras: "La vergüenza debe cambiar de bando". Dominique Pelicot y otros cincuenta hombres fueron encontrados culpables. La máxima condena fue para el ya exmarido, con 20 años de prisión.