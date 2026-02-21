Gisèle Pelicot cuenta su historia en 'Un himno a la vida'

Una mañana de noviembre del año 2020 Gisèle Pelicot recibió una llamada de teléfono. La policía la citó en la comisaría. Allí le contaron que, dos meses antes, su marido había sido sorprendido por el guardia de seguridad de un supermercado grabando por debajo de la falda a varias mujeres. En esos dos meses siguientes, los investigadores habían encontrado en el ordenador de Dominique Pelicot cientos de fotografías y vídeos del año 2011 al 2020. Mostraron a Gisèle ese material. Durante ese tiempo, su marido la había estado drogando para violarla, y había invitado a 71 desconocidos a su casa para que abusaran de ella.

El juicio se llevó a cabo cuatro años después, en 2024. Gisèle Pelicot renunció a su derecho al anonimato, y su decisión de una audiencia pública la convirtió en un símbolo global contra el abuso sexual y la sumisión química, con un mensaje claro: «La vergüenza debe cambiar de bando». No era ella quien debía avergonzarse de lo sucedido, sino los agresores. Dominique Pelicot y otros cincuenta hombres fueron encontrados culpables. La máxima condena fue para el ya exmarido: 20 años de prisión.

01.16 min Gisèle Pelicot rompe el silencio en su primera entrevista en televisión: "Sentía que me derrumbaba"