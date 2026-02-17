Óscar López entrevista Gisèle Pelicot a 'Página Dos': "És impressionant la veritat de les seves declaracions"
- El presentador i director de Página Dos ha conversat amb Gisèle Pelicot, que publica Un himno a la vida
- El programa es podrà veure dissabte 21 de febrer a RTVE Play
Gisèle Pelicot publica el llibre Un himno a la vida, en què explica la seva història per ajudar a totes les dones que, com ella, han patit violències i agressions masclistes en primera persona. Tot comença un 2 de novembre de 2020, quan la policia deté l'aleshores marit de Pelicot i descobreixen proves de què l'havia estat drogant i violant en secret amb altres homes. Tot això acaba en un dels judicis més mediàtics de França i la condemna a 20 anys de presó al seu exmarit.
"He volgut escriure aquest llibre per dir que les víctimes no han de tenir vergonya, poden mantenir-se dempeus i dignes, com jo em vaig intentar mostrar al llarg del judici", assenyala Pelicot en un fragment de l'entrevista a Página Dos que s'estrena aquest dissabte a RTVE Play.
Quan la veritat és difícil d'acceptar
"En el judici ella va haver d'escoltar, per exemple, a les dones d'aquests violadors dient que era impossible que els seus marits haguessin fet això. I ella fins i tot et diu que les podia entendre; que empatitzava amb aquelles dones", relata Óscar López, director i presentador del programa de literari de La 2 en una entrevista a Cafè d'Idees. "És impressionant la veritat de les seves declaracions", afegeix.
“Necessitava acceptar que podia ser una dona feliç“
López va mantenir una conversa amb Gisèle Pelicot a París, on l'autora li va explicar que, després de tot el que va passar, "ella necessitava acceptar que podia ser una dona feliç." Sobretot perquè va passar 50 anys de la seva vida amb el seu exmarit. I al final, relata que va arribar a una conclusió: també havia viscut moments feliços amb ell i no podien anar tots "a les escombraries." Perquè, llavors, "quin sentit té la meva vida?" "I diu que se'ls hi ha d'explicar a totes les víctimes que han passat per alguna cosa semblant que tu pots tirar endavant," apunta López.
Un missatge contra el patriarcat
El llibre i l'entrevista també deixen algunes lliçons i demandes socials, especialment referides a la lluita contra la violència masclista. "Diu que la violència s'ha convertit i és des de sempre un instrument d'aquesta dominació masculina", assenyala Óscar López. I, segons Gisèle Pelicot, és molt important no sortir com una víctima ni al llibre ni a les entrevistes, sinó que el focus estigui en el missatge per "canviar aquest món patriarcal."
Pelicot insisteix molt a canviar l'educació i fer un control exhaustiu de les xarxes socials, especialment per protegir els nens de l'accés a la pornografia. "Deia que això és fonamental per intentar assolir un món i una societat millors", apunta López. Un missatge potent i inspirador que es podrà veure a partir d'aquest dissabte 21 de febrer al programa Página Dos, accessible des d'RTVE Play.