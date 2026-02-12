David Uclés: "Hem de creure'ns que podem frenar el feixisme"
- L'escriptor David Uclés parla al Cafè d'Idees de 'La ciudad de las luces muertas'
- Uclés creu que hi ha un paral·lelisme entre la novel·la i el context polític actual
El guanyador del Premi Nadal amb 'La ciudad de las luces muertas', David Uclés, visita el Cafè d'Idees per comentar el paral·lelisme inintencionat entre el relat de la novel·la i la situació política actual i la immersió a Barcelona que inclou la història a través de llocs i personatges relacionats amb la ciutat comtal.
Paral·lelisme amb la situació política actual
“La ultradreta està agafant massa impuls“
Tot i que David Uclés va començar la novel·la de 'La ciudad de las luces muertas' l'any 2021 i, per tant, segons ell, el feixisme no amenaçava com ho fa ara, l'autor reconeix que pot veure un paral·lelisme entre "l'obscuritat de tint feixista i el moment en el qual vivim" on "la ultradreta està agafant massa impuls".
Hi ha un fragment del llibre d'Uclés que diu que els militars "tenien ordres de sumir la ciutat en l'obscuritat". I l'autor diu que això es trasllada a la vida real en l'arravatament de drets, i que en certa forma som conscients que està passant. "Tenim la sensació que arribaran tant sí com no", diu l'escriptor, i considera que és bo "creure'ns que podem parar els peus a l'obscuritat, ajuntar-nos, crear comunitat i lluitar conjuntament". Segons Uclés, l'esperança no existeix i l'hem d'inventar nosaltres. "La il·lusió per part de les forces progressistes és necessària. El país està molt deprimit", assegura.
“El país està molt deprimit“
La immersió a Barcelona
La història està escrita a la Biblioteca de les Aigües i al Museu Nacional d'Art de Catalunya i inclou conceptes com el 'capipota' o 'la quinta forca'. Uclés confessa que li meravella l'escriptura de Josep Maria de Sagarra, i encara més la de Mercè Rodoreda. "És el personatge que més m'ha meravellat, la meva escriptora preferida. Estic obsessionat amb Rodoreda, tot el que pugui fer per ella ho faig", diu.
“Estic obsessionat amb Rodoreda, tot el que pugui fer per ella ho faig“
Un dels desitjos de l'autor és que persones estrangeres llegeixin la novel·la i, amb la immersió cultural barcelonina que inclou, vulguin visitar Barcelona. "És una carta d'amor a la ciutat, la protagonista és Barcelona. Si algú vol descobrir-la o redescobrir-la, és un llibre perfecte per a això", explica.
“És una carta d'amor a la ciutat, la protagonista és Barcelona“
Uclés tenia clar que a la portada hi hauria els fanals del passeig de Gràcia i darrere tot el caos que descriu al llibre sobre la ciutat comtal. El moment que més li agrada de la història és quan mor Gil de Biedma malalt de sida al costat d'una magnòlia al Turó Park. Freddie Mercury i Magic Johnson, qui també pateixen aquesta malaltia, agiten la magnòlia i floreix, al mateix temps que ho fan totes les magnòlies de Barcelona.
Una altra escena molt barcelonina és la mort de Carlos Ruiz Zafón en un vaixell amb la Sagrada Família. El periodista Víctor Amela conclou a la perfecció: "Uclés mata molt, però mata bé".