Jéssica Albiach veu "insuficients" les dimissions a Renfe i Adif
- La líder dels Comuns considera "inabastable" el "macrodepartament" de Paneque i proposa separar Rodalies i habitatge
- Reclama al Govern doblar el pressupost de polítiques de memòria democràtica davant "l'onada reaccionària"
La presidenta dels Comuns al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, ha avançat que la seva formació demanarà més dimissions quan es conclogui la crisi de Rodalies. "Estem encara al mig de la crisi. És molt important gestionar el mentrestant", ha matisat en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4 davant la pregunta si demanaran el cessament del ministre de Transports, Óscar Puente, i de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
"Crec que calen més dimissions. Les primeres que toquen són de Renfe i Adif", ha afirmat Albiach, que veu "insufients" els cessaments dels directius d'aquestes empreses.
Davant les peticions de dimissió de la resta de partits polítics de la consellera Paneque, Albiach considera "inabastable" el "macrodepartament" que lidera i proposa separar Rodalies i habitatge. "Són conselleries amb entitat pròpia i hi hauria d'haver una persona dedicada aquí", ha argumentat davant el que qualifica són "dos reptes centrals" i les "principals preocupacions de la ciutadania".
Més enllà de denunciar l'infrafinançament històric de la xarxa ferroviària, la líder dels Comuns ha reclamat al Govern que sigui més ferm exigint l'execució pressupostària de les inversions. "Hi ha una part de responsabilitat del govern de la Generalitat que ha d'exigir aquesta execució", ha apuntat.
A banda, també ha exigit a l'executiu català que donin informació "puntual" i "clara" sobre les afectacions d'un servei que considera "segrestat per Renfe i Adif".
Conversa telefònica amb Illa
La diputada dels Comuns ha explicat en l'entrevista que ha parlat recentment amb el president Illa després que li donessin l'alta de l'hospital on estava ingressat per una osteomielitis púbica. "L'he notat molt animat, que estava al cas de tot", ha valorat.
Albiach creu que s'ha notat la "falta de lideratge" en la crisi de Rodalies pel fet que "el president estigués a l'hospital" davant el que ha titllat com "la crisi més bèstia en mobilitat". "Té una mica aquesta aura de gestor de crisis", ha dit al recordar la seva actuació durant la pandèmia com a ministre de Sanitat.
Doblar el pressupost de memòria democràtica
Per millorar la mobilitat dels catalans, des dels Comuns proposen doblar la xarxa d'autobusos interurbans i un "gran pacte de país" sobre Rodalies. Aquestes són dues de les condicions de la formació per donar suport als pressupostos de la Generalitat.
En les negociacions pressupostàries amb el Govern, Albiach ha anunciat que també reclamaran doblar el pressupost de polítiques de memòria democràtica fins als 10 milions d'euros per respondre a "l'onada reaccionària": "Ara que sembla que es menysté la democràcia". "Volem obrir una oficina d'atenció als familiars de les víctimes del franquisme", ha destacat sobre aquesta qüestió i ha afegit: "Hi ha més de 900 fosses a Catalunya per obrir".
La líder dels Comuns també ha exposat que reclamaran en els comptes un pla de xoc per fer front al sensellarisme. "Davant els discursos d'odi de certs alcaldes com Albiol, voldria recordar que dormir al carrer no és un delicte, és una falla en el sistema", ha afirmat.
L'altra gran carpeta de la formació és l'habitatge on Albiach ha detallat que exigiran un augment de la partida fins als 1.200 milions d'euros perquè es destini a rehabilitacions, compra d'habitatge públic i doblar els ajuts al lloguer. L'altre punt és que el Govern aprovi una llei en menys de sis mesos per aturar la compra especulativa de pisos.
Admet discrepàncies dins Sumar sobre el finançament
La portaveu dels Comuns admet que "hi ha veus exigents" a Sumar sobre el nou model de finançament com el del diputat aragonès Jorge Pueyo. "Aquest diumenge hi ha eleccions a l'Aragó, potser això també té a veure", ha afirmat. Albiach ha garantit que tots els parlamentaris dels Comuns votaran a favor del finançament en el Congrés.
Sobre el concert econòmic que proposa Junts, Albiach ha manifestat que personalment hi està a favor, però qüestiona que hi hagi una majoria per aconseguir-ho a la cambra baixa. "Tenim una oportunitat ara, que probablement si no l'aprofitem, no tornarà fins a 10 o 15 anys", ha assenyalat sobre la proposta de finançament acordada entre Moncloa i ERC. Segons la líder dels Comuns, la proposta de Junts té més risc: "Potser volent-ho tot et quedes amb res".