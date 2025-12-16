Govern i Comuns acorden ampliar les bonificacions del transport públic el 2026
- El Govern i els Comuns han arribat a un acord per mantenir les bonificacions del 50% als principals títols de transport públic durant tot el 2026
- El pacte era una de les condicions del grup parlamentari per obrir la negociació dels pressupostos de l’any vinent
El Govern de la Generalitat i els Comuns acorden mantenir les bonificacions del 50% en els títols de transport públic T-Usual i T-Jove durant l’any 2026 a totes les zones tarifàries. L’anunci l’ha fet aquest dimarts la presidenta del grup dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, després de reunir-se amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
“🤝 Albiach anuncia un acord amb el govern per mantenir les bonificacions del transport públic durant tot el 2026 🚇🚌 pic.twitter.com/q07qSjkrPg“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 16, 2025
Albiach ha defensat que l’acord respon a la situació econòmica de moltes famílies i ha remarcat que “en un moment en què el cost de la vida ofega milers de llars”, no es podia permetre la desaparició de les ajudes al transport públic. Segons ha explicat, el pacte preveu que l’Estat mantingui una bonificació del 20% i que la Generalitat assumeixi el 30% restant.
Condició per negociar els pressupostos
La líder dels Comuns ha subratllat que mantenir les bonificacions era una de les tres condicions del seu grup per asseure’s a negociar els pressupostos de la Generalitat del 2026 amb l’executiu presidit per Salvador Illa. En aquest sentit, ha qualificat l’acord de “victòria de la negociació política i del sentit comú”.
Albiach ha recordat que encara resten pendents altres compromisos, com el compliment dels acords del tercer suplement de crèdit en matèria de salut i educació, així com l’aplicació del règim sancionador previst a la llei d’habitatge. Segons ha indicat, després d’un any de vigència de la norma, encara no s’ha imposat cap sanció.