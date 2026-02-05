Antoni Castellà creu que ERC "farà una reflexió" sobre el nou model de finançament
- El vicepresident de Junts carrega contra la consellera Paneque per la crisi a Rodalies: "Li ve gran i ha de marxar"
- El diputat titlla de "frívols" a Sánchez i Bolaños: "Jugar amb les mesures socials és immoral"
El vicepresident de Junts, Antoni Castellà, ha pronosticat que "Esquerra haurà de fer una reflexió" sobre el nou model de finançament. El dirigent ha carregat contra un sistema que diu "és el mateix model del 2009 en el qual l'Estat posa una mica més de diners" i que amb l'acord pactat pels republicants "qui surt guanyant és Andalusia".
"Tot aquest viatge per acabar al cafè per tothom altra vegada?", ha qüestionat Castellà en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4. El diputat critica que es doni aquest final al procés que va significar "presó" i "exili" a dirigents dels partits independentistes.
El líder de Junts ha remarcat que la consellera d'Economia, Alícia Romero, va deixar clar en comissió al Parlament que Catalunya "es manté en el règim comú" i que no "té una singularitat". Per aquest motiu, assegura que s'ha incomplert l'acord d'investidura entre el PSC i ERC.
Des del partit de Puigdemont consideren que el concert econòmic per a Catalunya té "més avals" que el nou model de finançament en el Congrés dels Diputats. Sobre el suport a la cambra baixa a la seva esmena a la totalitat, Castellà compta amb el vot del BNG i demana que no es faci "demagògia".
Castellà també ha destacat que des de la patronal veuen insuficient el nou finançament. El diputat explica que els empresaris plantegen que es tingui en compte el cost de la vida i es respecti el principi d'ordinalitat, així com que la Generalitat tingui capacitat normativa per decidir els impostos. "Per fer això, hem de sortir de la LOFCA", ha afirmat.
El model que proposa Junts és gestionar el 100% dels ingressos calculant les despeses reals de l'Estat a Catalunya i establir una quota de solidaritat decidida per la Generalitat. "Quan la solidaritat te la imposen des de fora, és espoli", ha emfatitzat Castellà.
Titlla de "frívol" i "immoral" a Sánchez
El vicepresident de Junts ha descartat la possibilitat de negociar amb Pedro Sánchez com els pressupostos de l'Estat fins que no compleixi "el que deu". "No compleix quasi bé res", ha remarcat.
"Amb l'escut social està sent un frívol enorme", ha criticat Castellà al president del govern per barrejar mesures socials com el decret de pobresa energètica i la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, que des de Junts consideren que fomenta les "ocupacions". "Fer tàctica política amb això és immoral", ha afegit, que ho qualifica de "cortina de fum" per "fer follón".
"El PSOE sap que totes les mesures d'escut social i pensions té un 'sí'. Si me les barreges amb okupacions, això té un 'no'", ha anticipat Castellà sobre el seu vot contrari a aquest nou decret òmnibus de mesures socials. "Li dic 'no' a què l'Estat no agafi la responsabilitat de cobrir les famílies vulnerables", ha recriminat a l'executiu.
Des de Junts insten el govern a habilitar una partida econòmica que avali els propietaris i pagui els lloguers d'aquestes famílies en situació de vulnerabilitat perquè no "sigui el ciutadà qui assumeixi el cost". "Si ets un govern d'esquerres suposadament, prioritza amb tots els àmbits d'emergències socials", ha criticat.
Davant les acusacions del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que culpabilitzava a Junts del desnonament d'aquestes famílies, Castellà ha replicat titllant-lo de "frívol" i "immoral".