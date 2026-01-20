L'ANC rebutja el nou model de finançament pactat entre ERC i la Moncloa
- L'entitat afirma que els ingressos addicionals només són fruit d'un increment de recaptació de l'Estat
- L'ANC demana que cap acord econòmic "serveixi per frenar la lluita per la independència"
L’Assemblea Nacional Catalana considera que el nou model de finançament anunciat pel govern espanyol no representa un canvi estructural, sinó una reformulació narrativa del sistema actual. Segons l’entitat, els 4.700 milions d’euros addicionals que podria rebre la Generalitat serien resultat del creixement de l’economia i de la recaptació estatal, i no d’un mecanisme nou o revisat.
L’economista David Ros ha afirmat que, segons la seva anàlisi, “no hi ha un canvi de model, sinó un canvi de relat”.
“L'ANC rebutja l'acord del nou model de finançament entre el PSOE i ERC perquè "és un miratge" i "no suposa cap avenç substancial" | @assemblea @RTVECatalunya pic.twitter.com/Y5dzyM65dH“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 20, 2026
Elements positius reconeguts, però sense garanties
L’ANC identifica alguns aspectes que considera positius dins la proposta, com la creació d’un consorci d’inversions i la inclusió del principi d’ordinalitat. Tot i això, l’entitat afirma que aquests punts no estan assegurats, ja que no s’ha concretat la manera com s’aplicarien ni si realment es podrien garantir en la pràctica.
Segons la vicepresidenta Nohemí Zafra, el model no corregeix les diferències entre el que Catalunya aporta i el que rep en inversions estatals. L’entitat sosté que els recursos addicionals anunciats continuarien procedint de la recaptació generada a Catalunya i mantindrien el desequilibri que denuncien.
Persistència del dèficit fiscal
Des de la seva perspectiva, el model proposat no corregeix el dèficit fiscal que l’entitat calcula en una forquilla d’entre 25.500 i 30.500 milions d’euros anuals. L’ANC sosté que els recursos addicionals anunciats continuarien procedint de la recaptació generada a Catalunya i que, per tant, no resoldrien el desajust entre el que es recapta i el que retorna en forma d’inversions.
Reclamacions i discrepàncies amb l’acord polític
L’ANC també puntualitza que l’acord —fruit de les negociacions entre ERC, PSC i PSOE— no inclou alguns punts que considerava essencials, com que la Generalitat gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni la totalitat dels impostos. L’entitat reclama a més la publicació de les balances fiscals per poder comparar l’impacte real del model actual amb el proposat i constatar si l’increment de recursos respon a un canvi de sistema o a una major recaptació global.