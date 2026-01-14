El nou model de finançament, a debat amb les comunitats autònomes
- El Govern central i les comunitats autònomes es reuneixen aquest matí a Madrid en una cita clau
- La proposta arriba enmig del rebuig del PP i amb Catalunya com a principal suport de l’executiu
El Govern espanyol i les comunitats autònomes celebren aquest matí una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, una trobada que ha d’activar formalment la maquinària del nou model de finançament autonòmic.
“☕️ El govern espanyol i les comunitats es reuneixen al Consell de Política Fiscal i Financera que activarà la maquinària per al nou model de finançament— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 14, 2026
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/bU39KHzexg“
La reunió enfronta la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, amb els consellers d’Economia de les diferents comunitats. El debat no es preveu fàcil, ja que la majoria dels governs autonòmics del Partit Popular han criticat durament la proposta.
Rebuig del PP i suport clau de Catalunya
Els populars consideren que el nou model és insolidari i algunes comunitats ja han advertit que podrien portar-lo als tribunals. Malgrat aquest rebuig, el Govern central disposa del 50% dels vots dins d’aquest òrgan i només necessita el suport d’una comunitat per tirar-lo endavant.
En aquest sentit, Montero compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, que previsiblement serà l’única administració que defensi obertament el nou sistema de finançament. La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha demanat un debat “sensat i rigorós”.
Un recorregut parlamentari incert
Un cop superat el tràmit del Consell de Política Fiscal i Financera, el model haurà de passar pel Congrés dels Diputats. De moment, però, no compta amb els suports necessaris per ser validat, ni tan sols amb el de Junts.
En paral·lel, el següent pas del Govern català serà negociar els pressupostos amb els seus socis prioritaris, Esquerra Republicana i els Comuns, en un context polític marcat pel debat sobre el finançament i l’equilibri territorial.