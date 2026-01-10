Illa i Junqueras defensen aferrissadament el nou finançament
- El president de la Generalitat i el líder d'ERC fan una crida a cercar "majories incòmodes" que el facin possible
- L'aritmètica parlamentària complica l'aprovació per l'oposició de PP, Vox, Junts i fins i tot alguns socis de Sánchez
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, defensa que el nou acord de finançament és "el millor pacte de la història de Catalunya", que revertirà, diu, en la sanitat, l'educació o els serveis socials.
Durant el Consell Nacional Extraordinari del PSC per analitzar la situació política després de l'acord, Illa ha retret a Junts que s'hagi refugiat en propostes "impossibles" per no donar-hi suport i, en canvi, ha lloat el paper d'Esquerra Republicana (ERC) en la negociació. Assegura que malgrat ser un soci "incòmode", és també "exigent" i fa "honor als seus compromisos". Per Illa, els republicans han tingut un paper "clau" i han dut a terme un "acte de valentia i realisme polític".
Illa ha llençat així un dard a Junts i, sense esmentar-los, ha demanat als "pessimistes" i "curts d'esperit" que "es quedin mirant sèries" si no es veuen capaços d'entomar la tramitació del nou finançament: "Ja farem nosaltres la feina perquè amb nosaltres el país avança".
Illa recorda que el primer tràmit serà ja la pròxima setmana, amb el Consell de Política Fiscal i Financera. Per a aquesta trobada, Illa demana un debat "racional, respectuós, amb sentit institucional, pensant en el bé comú i en l'interès general". En aquest sentit, el president defensa que l'acord és també una "lliçó política" sobre la "capacitat d'acordar".
En clau espanyola, el líder socialista rebutja les crítiques del PP i retreu als populars que no hagin fet "res" per resoldre el problema del finançament autonòmic en els últims 15 anys, fins i tot quan van governar amb majoria absoluta. Tampoc n'espera ara, diu Illa, que facin propostes més enllà d'obrir pas a Vox als governs autonòmics. "Us heu amagat rere el refugi de la dificultat", ha remarcat Illa a la conclusió del Consell Nacional del PSC.
ERC ambiciona més
Mentrestant, el president d'ERC, Oriol Junqueras, assegura que el nou model és un "bon acord, amb les majories que hi ha" al Congrés, on s’haurà d’aprovar, i ha advertit a Junts que “per ser útils” cal construir majories “que sovint no són del tot còmodes”.
En el Consell Nacional Extraordinari de la formació, celebrat aquest dissabte a Barcelona, Oriol Junqueras ha detallat el percentatge que en virtut del nou model de finançament la Generalitat rebria de la recaptació de l'IVA generat amb les competències "no homogènies" (o pròpies), entre les quals ha citat la gestió penitenciària i el cos de Mossos d’Esquadra. Competències, ha remarcat, que "pràcticament només té Catalunya".
En aquest sentit, ha anunciat que Catalunya podria arribar a gestionar el 78% del seu IVA a través del mecanisme complementari de finançament de les competències pròpies previst al nou model de finançament presentat per la ministra Montero. Seria així perquè està previst un traspàs addicional del percentatge de l'IVA d'"al voltant d’un 22%", que se sumaria al 55% anunciat, corresponent a les competències homogènies, i per tant el guany de Catalunya amb el nou model aniria molt més enllà dels 4.686 milions d'euros.
Junqueras també ha enviat un missatge, sense citar-los explícitament, als dirigents de Junts per Catalunya, que ahir van anunciar la presentació d'una esmena a la totalitat a la proposta al Congrés. El president d’ERC creu que "per ser útils cal construir majories que sovint no són còmodes", i ha acabat el seu discurs dient que "som conscients que és molt més fàcil fer un tuit (...) però, encara que algú tingués prou paciència per fer 4.686 milions de tuits, no aportaria tant com 4.686 milions d'euros".
Els republicans expliquen que amb la presentació de divendres del nou model no donen per tancada la carpeta de la negociació del finançament amb els socialistes. De fet, no renuncien a aconseguir que l'Agència Tributària Catalana pugui arribar a recaptar el 100% de l'IRPF que paguen els catalans i continuen posant aquesta condició per asseure's a parlar dels pressupostos de la Generalitat i de l'Estat.