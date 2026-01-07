El Govern espera un nou acord sobre el finançament singular en uns dies
- El Govern confia en un acord imminent per al finançament que aportaria 5.000 milions extres a Catalunya
- El Consell Executiu formalitza l'adhesió al FLA per aquest any
El Govern assegura que l’acord per un finançament singular per Catalunya és “imminent”. La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, s’ha mostrat optimista i situa en “els propers dies” l’acord: "Estem a la recta final".
“🏛️ El Govern mostra el seu optimisme per donar a conèixer el nou acord de finançament "en els pròxims dies" | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 7, 2026
➕ Info: https://t.co/S8gw42M1Ya pic.twitter.com/HuQYK8l7QS“
Paneque ha remarcat a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu que “no volem privilegis”, però reclama un criteri que reflecteixi la riquesa generada i garanteixi equitat econòmica, en referència al principi d’ordinalitat.
El Govern considera “important” la reunió prevista aquest dijous entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, a la Moncloa, per aconseguir un finançament just per Catalunya. Paneque ha avançat que els detalls els donarà la ministra competent “en les últimes hores o dies”.
Junts vol el concert
Junts per Catalunya avisa que només veuran amb bons ulls una proposta de finançament singular que passi pel concert econòmic que tenen el País Basc i Navarra. Així ho ha assegurat la portaveu del partit al Congrés, Míriam Nogueras. Ha assenyalat que "tot el que sigui menys serà un engany" i que "no comptarà amb els seus vots".
“🏛️ @JuntsXCat insta Oriol Junqueras a defensar davant Pedro Sánchez el concert econòmic català i reclamen al govern central la publicació de les balances fiscals.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 7, 2026
🗣️ "Tot el que sigui menys que això seria un engany i no tindrà els vots de Junts" pic.twitter.com/Y8UFEEx8wT“
"No entendríem que es negociés menys que això. Un concert com tenen els bascos i pel qual ERC va investir Salvador Illa. Tot el que sigui menys que això seria un engany. Tot el que sigui menys que això no comptarà amb els vots de Junts", ha subratllat en una roda de premsa.
A l'espera de la reunió entre Sánchez i Junqueras, ha manifestat que van ser els republicans els qui van anunciar que havien tancat un acord amb els socialistes per un concert econòmic català, que facilitava la investidura d'Illa com a president de la Generalitat | INFORMA: Maria Huguet
Crítiques de Giró a Junts
En canvi, l'exconseller d'Economia Jaume Giró també en una entrevista al Cafè d'Idees el finançament singular per a Catalunya perquè representa "una millora" respecte a la situació actual, sempre que es respecti l'ordinalitat i es gestionin més impostos.
“☕ Jaume Giró defensa el finançament singular— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 7, 2026
🗣️ "Catalunya sempre ha avançat pas a pas, mai ha avançat tot o res"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/V6Snwwj5ss“
"Qui no estigui a favor d'aquesta millora no ho tindrà fàcil d'explicar als ciutadans. (...) Catalunya sempre ha avançat pas a pas, mai ha avançat 'tot o res'", ha assegurat en declaracions a la 2 Cat. Així ha puntualitzat que "aspirar al concert no vol dir que no hàgim de fer res mentre arriba. És un error alguns discursos que diuen que, quan tinguem la independència, Catalunya serà un paradís"
Les claus per ERC
Segons ERC, el nou model podria aportar 5.000 milions extres a Catalunya. El portaveu Isaac Albert ha destacat que cal concretar el calendari de recaptació d’impostos, considerat “clau” per negociar els nous pressupostos. Tant Govern com ERC confirmen que el principi d’ordinalitat es mantindrà: Catalunya continuarà sent la tercera comunitat en aportació i en retorn.
Precisament, la Generalitat ha aprovat en Consell Executiu la formalització de l’adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) per a aquest any, després que el Ministeri d’Hisenda validés la sol·licitud a finals de desembre. L’any passat, el Govern va recórrer al FLA per un total de 8.479 milions d’euros.
Per primer cop en anys, la Generalitat també ha optat per bancs privats i ha refinançat 3.500 milions, fet que permetrà estalviar 130 milions en interessos fins al 2035. Aquesta estratègia busca reduir la càrrega financera i millorar la gestió del deute públic.