Illa es compromet a "suar la samarreta" pel finançament singular
- Junts i ERC retreuen al president falta de pressupostos i "lideratge" i que estigui "supeditat" al PSOE
- Salvador Illa confia en el compliment "efectiu" de l'amnistia el 2006 i defensa la "màxima contundència" davant la corrupció
El president de la Generalitat, Salvador Illa, referma el seu compromís per aconseguir un nou sistema de finançament singular per a Catalunya, assegurant que treballarà “incansablement” per fer-ho realitat. “Suaré la samarreta”, ha dit durant la sessió de control al Govern al Parlament, en resposta a una pregunta d’ERC. Illa ha insistit que confia que “les coses aniran bé”, però ha advertit que cal “seguir treballant” per assolir aquest objectiu estratègic.
“🏛️ #PARLAMENT | Salvador Illa garanteix a @Esquerra_ERC que "suarem la samarreta" per tancar l'acord de finançament singular | @RTVECatalunya pic.twitter.com/e6OYmRGIOj“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 17, 2025
Tant Junts com ERC han tornat a criticar la "paràlisi" i "manca d’estabilitat" del Govern i el fet d’iniciar el 2026 sense uns nous pressupostos aprovats. Les dues formacions han acusat Illa de falta de lideratge i de supeditar-se als interessos del PSOE, retraient-li que promet molt, però en compleix poc. | Informa: Lorena Hens.
Amnistia efectiva
En resposta a Junts sobre la manca de compliment dels acords d'investidura, el president ha afirmat que vol que el 2026 sigui l’any en què es faci efectiva l'amnistia per als líders del procés, inclòs l’expresident Carles Puigdemont. “Estic segur que passarà això. Ho he demanat des del primer dia que soc president”, ha subratllat, qualificant aquest pas com “molt important per a tothom”.
Durant la sessió, Illa també ha defensat la gestió del PSOE davant els casos de corrupció apareguts en altres governs, assegurant que s’ha actuat “amb màxima contundència”. “Hi ha hagut casos. No en el meu govern avui dia, en altres governs sí. I s'ha actuat amb màxima contundència”, ha afirmat en resposta a la CUP, que li ha demanat explicacions sobre les informacions aparegudes les darreres setmanes.
Abonament únic i gratuïtat educativa de 0 a 3 anys
Finalment, el debat ha inclòs altres compromisos rellevants: Illa ha anunciat que Catalunya aspira a ser la primera comunitat autònoma a integrar-se en l’abonament únic de transport públic impulsat pel Govern espanyol.
A més, ha reiterat la voluntat de desplegar la gratuïtat educativa de 0 a 3 anys, tot advertint que es farà “amb realisme” i garantint els recursos necessaris. Amb aquests anuncis, Illa busca reforçar la seva agenda social i de mobilitat enmig d’un escenari polític marcat per les crítiques i la pressió dels seus socis parlamentaris.