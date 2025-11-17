Hisenda avança un nou model de finançament amb més corresponsabilitat i equitat entre CCAA
- Alícia Romero celebra que la proposta d'Hisenda garanteixi la negociació bilateral i el principi de suficiència
- Les CCAA tindran un marge d'endeutament extra del 0,1% que en el cas de Catalunya equival a mil milions extra
Hisenda es compromet amb les comunitats a presentar un nou model de finançament autonòmic en els pròxims dos mesos, que podria estar a punt al gener i que combinaria la multilateralitat amb la bilateralitat.
A més, s'accentuen els principis de solidaritat i corresponsabilitat reduint les diferències de finançament per càpita actuals. Una proposta que ja compta amb l'aval de la Generalitat.
A la sortida de la reunió, la mateixa consellera catalana, d'Economia, Alícia Romero, ha celebrat les línies mestres de la nova proposta que ha presentat la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, durant la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
Respecte a la singularitat i equitat entre comunitats
- El nou model preveu respectar les singularitats de totes les CCAA i, per tant, garanteix el principi de bilateralitat en les negociacions amb comunitats amb competències transferides, com Catalunya.
- Romero ha volgut destacar, d'altra banda, la necessitat de garantir els principis de suficiència i equitat. Així, ha denunciat que la diferència actual de finançament entre CCAA arriba als 1.005 euros per habitant i una bretxa de 35 punts entre territoris que “no és raonable”: “No hi ha equitat ni igualtat”, ha afirmat. En aquest sentit, la Generalitat demana que el nou model garanteixi equitat en els serveis públics i que es restitueixin els desequilibris actuals.
- El pla exposat aquest dilluns a Madrid per Hisenda inclou, a banda, l’eliminació de les entregues a compte, com ja s'havia anunciat. Romero ha celebrat que la proposta posi les bases d'una Agència Tributària més federal, amb intercanvi de dades i més eficàcia en la lluita contra el frau fiscal.
- També ha subratllat el compromís d’Hisenda per augmentar la cessió de tributs i fins i tot el traspàs de nous impostos, tal com reclama la Generalitat per finançar les polítiques públiques autonòmiques.
Més marge per les CCAA
A banda, Montero ha comunicat que les comunitats autònomes rebran 157.731 milions en lliuraments a compte el 2026, un 7% més que el 2025. Sumant la liquidació de 2024, el finançament total arribarà als 170.300 milions, la xifra més alta mai transferida per l’Estat.
La bona evolució de l’economia espanyola ha permès millorar les previsions anunciades al juliol. A més, el Govern ha fixat l’objectiu d’estabilitat per al període 2026-2028 en el -0,1% del PIB, la qual cosa donarà a les comunitats un marge fiscal de 5.485 milions per impulsar polítiques públiques. En el cas de la Generalitat suposarien uns mil milions extra que ha celebrat Romero a la sortida de la reunió. Ara bé, les comunitats del PP rebutgen la proposta i recorden que es tracta de la mateixa xifra que es va considerar insuficient l'any passat quan va ser rebutjada al Congrés.