Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Hisenda avança un nou model de finançament amb més corresponsabilitat i equitat entre CCAA

  • Alícia Romero celebra que la proposta d'Hisenda garanteixi la negociació bilateral i el principi de suficiència
  • Les CCAA tindran un marge d'endeutament extra del 0,1% que en el cas de Catalunya equival a mil milions extra
María Jesús Montero i Ángel Víctor Torres, al CPFF
María Jesús Montero i Ángel Víctor Torres, al CPFF ACN
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

Hisenda es compromet amb les comunitats a presentar un nou model de finançament autonòmic en els pròxims dos mesos, que podria estar a punt al gener i que combinaria la multilateralitat amb la bilateralitat.

A més, s'accentuen els principis de solidaritat i corresponsabilitat reduint les diferències de finançament per càpita actuals. Una proposta que ja compta amb l'aval de la Generalitat.

A la sortida de la reunió, la mateixa consellera catalana, d'Economia, Alícia Romero, ha celebrat les línies mestres de la nova proposta que ha presentat la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, durant la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).

Montero promet nou model de finançament a principis de 2026
Montero promet nou model de finançament a principis de 2026

Respecte a la singularitat i equitat entre comunitats

  • El nou model preveu respectar les singularitats de totes les CCAA i, per tant, garanteix el principi de bilateralitat en les negociacions amb comunitats amb competències transferides, com Catalunya.
  • Romero ha volgut destacar, d'altra banda, la necessitat de garantir els principis de suficiència i equitat. Així, ha denunciat que la diferència actual de finançament entre CCAA arriba als 1.005 euros per habitant i una bretxa de 35 punts entre territoris que “no és raonable”: “No hi ha equitat ni igualtat”, ha afirmat. En aquest sentit, la Generalitat demana que el nou model garanteixi equitat en els serveis públics i que es restitueixin els desequilibris actuals.
  • El pla exposat aquest dilluns a Madrid per Hisenda inclou, a banda, l’eliminació de les entregues a compte, com ja s'havia anunciat. Romero ha celebrat que la proposta posi les bases d'una Agència Tributària més federal, amb intercanvi de dades i més eficàcia en la lluita contra el frau fiscal.
  • També ha subratllat el compromís d’Hisenda per augmentar la cessió de tributs i fins i tot el traspàs de nous impostos, tal com reclama la Generalitat per finançar les polítiques públiques autonòmiques.
Hisenda reobre el debat sobre el finançament autonòmic: Catalunya reclama l’ordinalitat
Hisenda reobre el debat sobre el finançament autonòmic: Catalunya reclama l’ordinalitat

Més marge per les CCAA

A banda, Montero ha comunicat que les comunitats autònomes rebran 157.731 milions en lliuraments a compte el 2026, un 7% més que el 2025. Sumant la liquidació de 2024, el finançament total arribarà als 170.300 milions, la xifra més alta mai transferida per l’Estat.

Hisenda ofereix a les comunitats un dèficit del 0,1% al CPFF
Hisenda ofereix a les comunitats un dèficit del 0,1% al CPFF

La bona evolució de l’economia espanyola ha permès millorar les previsions anunciades al juliol. A més, el Govern ha fixat l’objectiu d’estabilitat per al període 2026-2028 en el -0,1% del PIB, la qual cosa donarà a les comunitats un marge fiscal de 5.485 milions per impulsar polítiques públiques. En el cas de la Generalitat suposarien uns mil milions extra que ha celebrat Romero a la sortida de la reunió. Ara bé, les comunitats del PP rebutgen la proposta i recorden que es tracta de la mateixa xifra que es va considerar insuficient l'any passat quan va ser rebutjada al Congrés.

Es noticia: