Illa veu a prop el finançament singular i avisa: "Al gener passaran coses"
- El president de la Generalitat afirma que el Govern està "molt a prop" d’un acord de finançament "singular i solidari" per a Catalunya
- Assegura que el mes de gener serà clau i que l’executiu compleix els compromisos adquirits en el pacte d’investidura
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimarts que el Govern està "molt a prop" d’assolir un acord de finançament singular per a Catalunya i ha augurat que al gener "han de passar coses". Ho ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en què ha fet balanç del primer any de mandat i ha situat el 2026 com un “punt d’inflexió” per al país.
“Illa afirma que el Govern està "molt a prop del finançament singular" per Catalunya.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 23, 2025
🗣️ "L'any 26 ha de portar notícies en aquest sentit... al gener han de passar coses, passaran coses i el govern està treballant" pic.twitter.com/6x8JGXuSEE“
Illa ha reiterat que el compromís amb el nou model de finançament forma part de l’acord d’investidura i ha recordat que serà "singular i solidari", tot i que ha admès que encara no està en disposició de donar-ne més detalls. "El Govern està treballant i complirà els acords signats", ha remarcat.
Pressupostos, prioritat absoluta
En matèria pressupostària, Illa ha tornat a reiterar amb vehemència que el Govern es "deixa" "deixarà la pell" per tirar endavant els comptes del 2026 i ha afirmat que no contempla cap altre escenari que no sigui l’aprovació dels pressupostos. Ha explicat que ja s’està treballant internament en el projecte i que la prioritat és arribar a acords amb ERC i els Comuns.
“🏛️ Illa afirma que "el govern es deixarà la pell per tirar endavant els pressupostos de Catalunya".— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 23, 2025
🗣️ "Fa mesos que hi estem treballant. (...) Soc de mena optimista, però no depèn només de nosaltres". pic.twitter.com/BBB4LpZtiu“
El president ha reconegut que són socis “exigents”, però ha defensat que compleixen els compromisos quan s’arriben a acords. “No podem fer-ho sols”, ha dit, tot afegint que l’horitzó de la legislatura es manté fins al 2028.
Amnistia i estabilitat política
El president ha avançat que espera que el 2026 la llei d’amnistia serà plenament efectiva, fet que ha qualificat de "positiu" per a Catalunya i per al conjunt d'Espanya. Ha reiterat la voluntat d’esgotar la legislatura sense canviar de socis ni incorporar-los al Govern, i ha defensat el diàleg, el consens i el compliment de la llei com a eixos de l’acció política.
“🏛️ El president de la Generalitat, Salvador Illa, espera que el 2026 la llei d'amnistia "es faci efectiva l'amnistia per tothom":— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 23, 2025
🗣️ "Li dono una importància política del màxim nivell per Catalunya i el conjunt d'Espanya". pic.twitter.com/uHAjz2dJV0“
El 2026 com a punt d’inflexió
Illa ha defensat que Catalunya ha avançat durant el 2025 malgrat un context internacional marcat per la incertesa, els conflictes bèl·lics i l’auge dels extremismes. En aquest sentit, ha subratllat el creixement econòmic del país, la millora de les dades d’ocupació i la contenció dels preus del lloguer, especialment a Barcelona.
També ha destacat avenços en seguretat, amb una reducció dels delictes, i en habitatge, amb l’increment del parc públic, la regulació del lloguer de temporada i el desplegament del pla per construir 50.000 habitatges protegits. "En habitatge no ens tremolaran les cames", ha advertit.
Acords aprovats pel Consell Executiu
En el darrer Consell Executiu de l’any, el Govern ha aprovat diverses mesures rellevants en l’àmbit de la funció pública, l’habitatge, la salut i l’organització administrativa.
Entre els acords destaca l’oferta pública d’ocupació parcial complementària del 2025, amb 542 places addicionals per a bombers, agents rurals, execució penal, Agència Tributària de Catalunya i personal tècnic i laboral, fet que eleva a 8.438 el total de places ofertes l’any vinent. També s'ha aprovat Pla d’Ordenació i Gestió dels Recursos Humans de la Generalitat, amb una vigència de quatre anys, orientat a estabilitzar les plantilles, retenir talent i reduir l’absentisme.
També s’ha aprovat el pla per construir 214.000 nous habitatges en 179 sectors estratègics del país, amb la previsió que entre un 40% i un 50% siguin assequibles.
En l’àmbit sanitari, l’executiu ha acordat que la despesa meritada en salut creixi el 3,5% el 2026, el màxim permès per la regla de despesa.
Iniciatives i projectes presentats
El Govern també ha presentat diverses iniciatives de caràcter estratègic. D'una banda, ha impulsat la creació d’un grup d’estudi i tres comissions de treball per desplegar l’Estatut de municipis rurals.
D’altra banda, ha formalitzat la candidatura perquè Barcelona aculli la seu del centre estatal de recerca en teràpies avançades (CERTERA) al Campus Hospital Clínic, amb el suport de més de 50 institucions públiques i privades.
Finalment, el Consell Executiu ha acordat concedir el Premi Internacional Catalunya 2025 a les activistes per la pau Yael Admi i Reem Alhajajra, en reconeixement del seu compromís amb la reconciliació i el diàleg a l’Orient Mitjà a través del moviment La Crida de les Mares.