Illa es reuneix amb Junqueras i Albiach després del pacte de finançament
- El president de la Generalitat inicia una ronda de contactes polítics al Palau després de l’acord de finançament segellat a la Moncloa
- ERC manté en suspens la negociació dels pressupostos per la manca d’entesa sobre la recaptació de l’IRPF.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix aquest divendres amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras, i amb la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en trobades separades al Palau de la Generalitat. Les reunions arriben poques hores després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i Junqueras hagin rubricat un pacte sobre un nou model de finançament per a Catalunya.
Un pacte encara incomplet
L’acord no inclou, com ja va dir Junqueras aquest dijous, però la possibilitat que Catalunya recapti íntegrament l’IRPF, una de les principals reivindicacions d’ERC. Aquesta manca d’entesa manté en l’aire la negociació dels pressupostos, tant els de la Generalitat com els de l’Estat, segons han reiterat fonts republicanes.
Els pressupostos, en suspens
ERC condiciona qualsevol avenç pressupostari a garanties clares sobre la capacitat de gestió i recaptació fiscal. Des del Govern català es defensa que el pacte amb l’executiu espanyol és un pas endavant, però s’admet que caldrà seguir negociant per tancar els serrells pendents.
El paper clau del Congrés
El nou model de finançament haurà de ser avalat per la majoria del Congrés dels Diputats, fet que converteix el suport de Junts en imprescindible. El partit liderat per Carles Puigdemont ja ha expressat recels sobre l’acord i reclama un concert econòmic per a Catalunya.
Les reunions d’Illa amb Junqueras i Albiach s’emmarquen, així, en un context de negociació política intensa, amb els pressupostos i el model de finançament com a principals eixos del debat.