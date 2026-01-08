Junqueras confirma l’acord amb Sánchez: ordinalitat i 4.700 milions més per Catalunya
- ERC i PSOE tanquen un acord de finançament per Catalunya amb 4.700 M€ addicionals i el principi d’ordinalitat com a eix central
- Montero explicarà aquest divendres els detalls de l'acord i la setmana vinent convocarà el Consell de Política Fiscal i Financera
Oriol Junqueras ha confirmat l’acord històric entre ERC i el PSOE per establir un nou model de finançament per Catalunya que respecti el principi d’ordinalitat. L’anunci s’ha fet després de la reunió amb el president del Govern, Pedro Sánchez, a Moncloa.
Segons el president d'ERC, el pacte suposarà un increment de 4.700 milions d’euros per la Generalitat, el que representa un 12% més de recursos provinents de l’Estat. El líder republicà ha destacat que és un “bon model en què ningú hi perd i tothom guanya”, i ha advertit que si no s’aprova al Congrés, els perjudicats seran “els serveis públics, les famílies, les empreses i els treballadors”.
Advertència de Junqueras a Junts
En clara referència a Junts, Junqueras ha subratllat que “cada partit serà responsable del que vota i del que obliga a renunciar a la seva societat”. Ha recordat que el sistema actual porta 14 anys caducat, i ha instat a no bloquejar un acord que considera essencial per al futur del país.
Pel que fa a un eventual suport als pressupostos de l'Estat, Junqueras ha reconegut que encara falta concretar l’acord sobre la recaptació, però s’ha mostrat convençut que és possible, ja que “ja succeeix en altres indrets de l’Estat”. Així, ha apostat per la continuïtat de la legislatura sempre que sigui "útil".
La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, té previst explicar els detalls aquest divendres i convocar les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera la setmana vinent. El missatge des de la Moncloa és clar: el nou sistema serà beneficiós per totes les CCAA.
Necessitarà l'aval del Congrés
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha reforçat aquesta idea en declaracions a RNE, assegurant que el model busca equitat i sostenibilitat. Tot i això, el debat polític s’intensifica: les comunitats governades pel PP ja anuncien una oposició frontal, argumentant que el finançament singular trenca la solidaritat interterritorial.
Al Congrés, la situació és igualment complexa. Junts ha advertit que no donarà suport a cap proposta que no inclogui un concert econòmic solidari, similar al del País Basc. Aquesta exigència afegeix pressió a la negociació, que haurà de superar el filtre parlamentari per convertir-se en realitat.
Els socis de govern afegeixen pressió. El portaveu dels comuns i diputat de Sumar al Congrés, Gerardo Pisarello, ha dit que "no s'entendria" que Junts s'oposés al nou finançament. En una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2 Cat, ha defensat que "no és incompatible millorar el finançament de Catalunya amb la millora de la resta de territoris".
