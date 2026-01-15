AlÃcia Romero veu "possible" que el retorn de Puigdemont faciliti negociar el finanÃ§ament
- Tot i això, descarta abordar directament el model amb l'expresident mentre sigui a l'estranger i defensa que el debat s’ha de fer amb els equips tècnics
- La consellera d'Economia i Finances creu que seria "dramàtic" que no s'aprovés el nou model de finançament i fa una crida a introduir-hi "millores"
La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, veu “possible” que el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya pugui facilitar una negociació sobre el nou model de finançament autonòmic. Entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, amb Gemma Nierga, Romero ha afirmat que “la realitat es veu diferent si estàs aquí” i ha remarcat que dins de Junts hi ha veus que aposten per no “donar un cop de porta” a la proposta.
En aquesta línia, ha recordat que algunes veus dins del partit com alcaldes i dirigents del partit de Puigdemont, com Artur Mas) han expressat que el model és millorable, però que cal estudiar-lo i negociar-lo. En qualsevol cas, la titular d'Economia ha defensat que la proposta del govern és “més possibilista” que un concert econòmic i ha preguntat a Junts quin suport tindria aquesta opció al Congrés.
Romero descarta que el nou model de finançament sigui una "aixecada de camisa" com diu en Toni Castellà de Junts: "L'esquelet del model que vam pactar amb ERC és el que ens va presentar Montero. No és un concert econòmic".
No veu necessari parlar amb Puigdemont a l'estranger
Tot i obrir la porta a un escenari de negociació, Romero ha descartat que calgui abordar directament el model amb Puigdemont mentre sigui fora del país. "No sé si té un coneixement tan concret del model de finançament autonòmic", ha dit, i ha apuntat que el debat es pot fer amb els equips econòmics del partit, com el seu portaveu en aquesta matèria.
La consellera ha assegurat que el Govern està disposat a "arremangar-se" amb Junts i la resta de formacions per millorar el text i sumar suports parlamentaris suficients perquè el nou sistema tiri endavant.
Crítiques al to del Consell de Política Fiscal i Financera
Romero ha explicat que Catalunya va ser la comunitat que va donar un suport més clar al model presentat al Consell de Política Fiscal i Financera, però ha matisat que no totes les autonomies van ser igual de crítiques. Astúries i les Illes Balears, per exemple, van obrir la porta a negociar.
“Es van fer mítings i no es va entrar en el fons“
En canvi, ha criticat el to d’algunes declaracions públiques posteriors a la reunió: “A dins no es va ser tan barroer. Es van fer mítings i no es va entrar en el fons”. Ha defensat que el document de base és sòlid i compta amb el suport de diversos experts, tot i admetre que hi ha marge de millora.
Romero també ha replicat a les crítiques del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que s’ha mostrat frontalment contrari al model i rebutja el principi d’ordinalitat. La consellera ha recordat que aquest principi figura en documents i resolucions històriques del PSOE (Declaració de Granada, Barcelona) i ha defensat que la proposta redueix desigualtats entre comunitats i reforça la solidaritat.
Un model basat en l'acord d'investidura amb ERC
La consellera ha rebutjat que el sistema s’hagi pactat només amb Oriol Junqueras. Segons ha explicat, el model es basa en els principis de l’acord d’investidura entre el PSC i ERC, alineats amb treballs tècnics i propostes que fa anys que es debaten.
Romero ha subratllat que la reforma no s’haurà d’aprovar al Consell, sinó al Congrés dels Diputats, i que ara s’obre una fase de negociació per incorporar esmenes i millores abans de la tramitació parlamentària, perquè el model s’hauria de començar a tramitar al Congrés “abans de l’estiu”.
Pressupostos i advertència contra les "falses expectatives"
Pel que fa als pressupostos de la Generalitat, Romero ha assegurat que encara no han començat les negociacions amb ERC i els Comuns. Ha advertit, però, que no s’han de generar “falses expectatives” sobre la recaptació de l’IRPF: “Demà no podrem recaptar-lo”.
Ha reconegut que no tenir pressupostos no és la millor opció, però ha insistit que “no s’acaba el món” si no s’aproven, ja que existeixen mecanismes legals per continuar funcionant. Tot i això, ha defensat la necessitat de tenir uns nous comptes per gestionar millor els recursos i garantir els serveis públics.