Irene Montero: "El racisme institucional és una aposta que està fent Junts"
- L'eurodiputada de Podem assenyala la "competència" dels de Puigdemont amb Aliança Catalana darrere una postura "racista"
- Montero també critica el nou model de finançament autonòmic i alerta d’una deriva bel·licista del govern espanyol
L'eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha afirmat que “el racisme institucional és una aposta que està fent Junts en la seva competència amb Aliança Catalana”. En una entrevista al Cafè d'Idees, l'exministra d’Igualtat considera que la proposta pactada amb el PSOE assumeix discursos de l’extrema dreta i vincula migració amb inseguretat. Segons Montero, “amb les polítiques racistes no s’han de fer descentralitzacions, sinó eliminar-les”.
Finançament autonòmic: “Focs artificials”
Sobre el debat del nou model de finançament que s’ha d’abordar al Consell de Política Fiscal i Financera, l’eurodiputada de Podem avisa que “el fonamental no està recollit”.
Denuncia que el govern espanyol “anuncia titulars que són més focs artificials” i reclama que els rics paguin més impostos, un sòl mínim d’ingressos per garantir serveis públics i que “el diner públic vagi a allò públic”.
Coordinació de les esquerres davant l’extrema dreta
Montero reivindica el “treball coordinat” entre ERC, Bildu i Podem per impulsar avenços socials i feministes. Defensa que les esquerres han de plantar cara a l’extrema dreta encara que tingui un cost polític: “La forma d’organitzar-nos caurà pel seu propi pes”.
Testimonis contra Julio Iglesias
L’exministra considera “molt greus” les denúncies contra Julio Iglesias per agressions sexuals. Segons Montero, “molts homes utilitzen el seu poder i el prestigi de forma masclista”, i agraeix la valentia de les dones que han trencat el silenci tot i el cost personal i social.
Política internacional: Veneçuela i Ucraïna
En l’àmbit internacional, Montero demana l’alliberament de Nicolás Maduro i critica que Donald Trump hagi “intervingut militarment” a Veneçuela. També rebutja que Espanya es plantegi enviar tropes a Ucraïna: “Si la política del govern és una política de guerra a les ordres de Trump, a qui ha de demanar suport és al PP i Vox”.