Jaume Giró qüestiona l'estratègia de Junts i reclama aliances centrals
- L'exconseller d'Economia i Hisenda critica la manca de coherència entre el discurs i l’acció de Junts i demana un gir estratègic cap a aliances de país
L'exconseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat Jaume Giró ha estat molt crític amb l’estratègia actual de Junts i ha lamentat que “es malbaratin energies en disputes de mer tacticisme” i ha admès sentir “una mica” de decepció amb “la política en l’espai de partits”.
“Hi ha una confrontació dialèctica constant, però després es pacten càrrecs. Això desorienta l’electorat“
En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Giró ha assegurat que el projecte que representava Convergència estava basat en la centralitat política del catalanisme i ha advertit que alguns discursos actuals generen confusió. “Hi ha una confrontació dialèctica constant, però després es pacten càrrecs. Això desorienta l’electorat”, ha afirmat, tot insistint que “el ‘procés’ ja ha acabat” i que la incoherència no beneficia el partit.
Sobre si Carles Puigdemont ha de continuar sent el líder del partit, diu: "La Catalunya de l'any 2026 no té res a veure amb la del 2017. Els discursos s'han d'adaptar".
Aliances i prioritats polítiques
Qui va ser conseller d'Hisenda amb Pere Aragonès defensa que Junts busqui aliances “amb les forces centrals de la política, la socialdemocràcia i la dreta moderada” i aposta per “buscar acords i, si pot ser, no trencar-los”.
També ha criticat que es prioritzin qüestions com el català a Europa o l’amnistia, que, segons ell, “la immensa majoria dels ciutadans no veuen com a prioritàries”, encara que les considera com a "importants".
Finançament i oportunitat política
L'extitular d'economia ha reiterat el seu suport a un finançament singular per a Catalunya i ha subratllat que “el país sempre ha avançat pas a pas, mai tot o res”. Ha argumentat que representa "una millora" respecte a la situació actual, sempre que es respecti l'ordinalitat i es gestionin més imposats.
L'exdiputat de Junts al Parlament defensa el finançament singular, i en aquest sentit, ha demanat aprofitar l’actual context polític a l’Estat i la presidència de Pedro Sánchez: “Si deixem passar aquesta oportunitat i esperem un govern de PP i Vox, tindrem una millora substancial del finançament? Jo crec que no”.
Barcelona i el futur personal
Durant l’entrevista, Giró ha confirmat que ha rebutjat diverses propostes per presentar-se a l’alcaldia de Barcelona, inclosa una d’Aliança Catalana. Ha descartat liderar una alternativa fora de Junts i ha explicat que continua militant al partit perquè creu que “encara manté, ni que sigui mínimament, la llavor del catalanisme de centre”.
Tampoc ha tancat la porta a assumir una conselleria si li ho proposés Salvador Illa. Amb tot, explica per què continua militant-hi: "Estic convençut que manté, ni que sigui mínimament, la llavor d'aquest catalanisme de centre".