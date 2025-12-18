Albiol insta als defensors dels drets universals a acollir els desallotjats del B9
- L'alcalde de Badalona que "una part important" de les persones que malvivien a l'antic institut de la ciutat "creaven conflictes"
L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha reclamat que aquells que defensen que “tothom pot entrar al país” assumeixin l’acollida de les persones desallotjades de l'antic institut B9 de Badalona: “El que toca ara és passar de les paraules als fets”, ha dit, tot convidant ajuntaments i institucions a oferir alternatives habitacionals.
En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, Albiol ha afirmat que la situació al B9 era “insostenible”, amb prop de 400 persones ocupant l’espai de manera irregular. L'alcalde ha assegurat que "una part important" de les persones que malvivien al B9 "creaven conflictes": "Els que es dediquen a ocupar, que anaven borratxos i drogats, que tenien acollonits als veïns... No són veïns de Badalona i no els vull a la ciutat".
Segons ha explicat, després de l’operatiu només queden una cinquantena de persones en una plaça propera i els veïns “estan satisfets” amb el canvi.
Recursos municipals i prioritat social
Albiol ha remarcat que l’Ajuntament no destinarà recursos públics a persones que, segons ell, ocupen de manera il·legal i generen conflictes, mentre hi ha famílies amb manca de recursos i necessitats habitacionals pendents. “No puc ni vull pagar lloguers a persones en situació irregular”, ha assegurat.
Immigració “ordenada” i diferenciació de situacions
El batlle ha defensat que la immigració és "necessària", però ha insistit que ha de ser "ordenada": "Que les persones que vinguin aquí vinguin a treballar de manera regular"
També ha demanat diferenciar la migració interna dels anys seixanta de la immigració irregular actual, assegurant que “la majoria” de les persones del B9 “no venien a treballar” i que “una part important” generava problemes de convivència.