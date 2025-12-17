Enlaces accesibilidad
Operatiu policial

Comença el desallotjament de l’antic institut B9 de Badalona

  • Un ampli dispositiu dels Mossos d’Esquadra ha iniciat aquest dimecres al matí el desallotjament de l’antic institut B9 de Badalona
  • A l’edifici hi havien arribat a malviure fins a 400 migrants, tot i que els darrers dies molts ja havien marxat
Beatriz Gálvez Garcés
Un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra ha començat a les 8.20 hores d’aquest dimecres el desallotjament de l’antic institut B9 de Badalona, al Barcelonès. L’actuació respon a una ordre del jutjat contenciós administratiu número 11 de Barcelona.

Desplegament des de primera hora

Els agents s’han desplegat poc abans de les set del matí al voltant de l’edifici, tot i que l’operatiu no s’ha iniciat fins que ha començat a clarejar. Un cop en marxa, els Mossos han demanat per megafonia als ocupants que abandonessin l’espai de manera voluntària.

Fins a 400 persones vivint-hi en condicions precàries

A l’antic institut hi havien arribat a malviure prop de 400 migrants en condicions molt precàries. Amb tot, davant l’anunci imminent del desallotjament, molts d’ells han marxat els darrers dies, de manera que aquest dimecres el nombre d’ocupants és sensiblement inferior.

Una reclamació de fa dos anys

L’Ajuntament de Badalona, propietari dels terrenys, reclamava des de feia dos anys poder recuperar l’immoble, que es trobava fora d’ús i ocupat de manera irregular.

