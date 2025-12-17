Ernest Maragall: "Hem obert la via a la invasió de l'extrema dreta"
- L'exdirigent d'ERC a Barcelona alerta d’una crisi profunda del sistema polític i reclama una reforma dels partits per reconnectar amb la ciutadania
- Maragall assenyala la desigualtat, el bipartidisme feble i la pèrdua de dignitat institucional com a factors clau
L'exconseller del Govern i exlíder del grup municipal d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha advertit que el sistema polític actual “ha obert la via a la invasió de l’extrema dreta” perquè no és capaç d’oferir “alternatives reals” als problemes de fons de la societat.
En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, l’auge de l’extrema dreta és un fenomen global lligat a la globalització, les migracions i el rebuig que generen en sectors de la població. Ha apuntat que Europa viu una democràcia “cansada i afeblida”, incapaç de trobar una alternativa sòlida davant un capitalisme cada cop més agressiu.
Crítica a l’espectacle polític
L'exlíder d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Barcelona ha qualificat l’actual clima polític de “no democràtic” i basat en un “espectacle mediàtic constant” que provoca un perjudici profund a les institucions. En aquest sentit, ha assegurat que el president espanyol, Pedro Sánchez, està “malmetent a marxes forçades” la dignitat institucional, tot i que considera que aquest fet és només el símptoma d’un problema més estructural.
L’exconseller també considera afeblit els dos grans partits que s’han alternat al poder “són estructures molt febles”, atrapades en una pseudobatalla política mentre creixen la desigualtat i la desconnexió amb la ciutadania. “Cada cop hi ha més rics i més pobres, i no ho estem afrontant”, ha advertit.
Reformar els partits polítics
Un dels eixos centrals de l’entrevista ha estat la necessitat de reformar els partits polítics. Maragall ha afirmat que “ja no serveixen exactament pel mateix” i que han perdut la connexió amb la ciutadania. També ha denunciat la proximitat excessiva entre poder polític i econòmic: “Hi ha corruptes, però també hi ha corruptors”.
Catalunya i l’espai polític per representar
Sobre Catalunya, ha defensat que el país té actius propis, però pateix una “connexió interrompuda” entre política i societat. Després de deixar Esquerra Republicana de Catalunya, ha admès que parla del partit “en condicional”, però creu que existeix “un immens espai polític que no està representat ni liderat” i que pot esdevenir una oportunitat si s’afronta el moment amb seriositat.
