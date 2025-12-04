Òrdeig, sobre l'origen de la PPA: "Gairebé segur ha sigut factor humà"
- El conseller d'Agricultura admet que es podria confirmar nous positius de pesta porcina africana i demana calma
- Les autoritats reforcen el perímetre de seguretat fins a 20 km i activen més de 700 efectius amb suport de Madrid i Andorra
- El titular d'Agricultura exigeix a la Comissió Europea un canvi de model sobre els dies de pesca al Mediterrani
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, assegura que la malaltia "gairebé segur" ha entrat per "factor humà via AP-7 o una via de comunicació", i no s’hauria produït pas per contagi directe de senglars. La carretera AP-7 és una via d'entrada habitual de mercaderies europees i en països de l'est on aquesta malaltia és endèmica. “Era un escenari que podia passar”, admet.
Ordeig esclareix que "la gran majoria" dels 50 cadàvers de senglars trobats al radi de Cerdanyola són negatius, encara que "segurament que vindran més positius, però calma".
Afectacions en les exportacions i al sector porcí
En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, el titular d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació envia un missatge de tranquil·litat davant el brot: "Els moments són difícils, les conseqüències econòmiques seran importants".
“Necessitem que aguantin aquest període transitori“
"Un 1% de males pràctiques pot perjudicar la resta", avisa, reclamant responsabilitat i prudència. El membre de l'executiu de la Generalitat explica que demanarà a les principals empreses exportadores de porcí que minimitzin l'impacte en l'ocupació i el sector per "no generar un efecte contagi": "Necessitem que aguantin aquest període transitori".
De moment, la Unió Europea salva Osona i Bages del veto d'exportacions per la pesta porcina africana, però ampliarà de 70 a 90 municipis la regionalització per evitar exportacions. La Xina un dels països que més importa carn de porc restringeix l'àrea a la província de Barcelona: "Hi ha un impacte molt gran", ha admès el conseller.
Control i ampliació de l’àrea d’actuació
L’àrea vigilada s’estén fins als 20 quilòmetres, amb recerca activa d’animals morts i proves PCR en menys de 20 hores. S’han mobilitzat forces i tècnics per actuacions de xoc fora del perímetre immediat, tot evitant batudes per no desplaçar senglars.
Més de 700 efectius treballen sobre el terreny i una delegació de la Unió Europea ha visitat l’operatiu. “Estan gratament sorpresos per la rapidesa i el desplegament”, asseguren fonts del Departament.
Gestió cinegètica i prevenció futura
El Govern obre la porta a incentivar la caça preventiva per reduir població de senglar, tal com ja va fer la Taula de Collserola, on la densitat va caure un 50%, segons afirma el conseller. També reforçarà els controls de bioseguretat i auditories sanitàries a granges.
Ordeig justifica que Salvador Illa no hagi tornat de Mèxic davant la crisi: "El president és una persona que li agrada estar informada al dia i liderar aquestes situacions". Demana prudència al medi natural i no anar a Collserola: "Venen dies difícils amb el pont. S'ha de fer aquest petit-gran sacrifici. El país s'hi juga molt, la credibilitat està en joc".
Carrega contra els dies de pesca d'arrossegament pel 2026
Paral·lelament, ha carregat contra la proposta europea per reduir els dies de pesca d’arrossegament el 2026, que qualifica d'"un insult a la intel·ligència i una falta de respecte". Segons el conseller, Europa manté una línia d’estricta reducció que posa en risc la continuïtat del sector: "Seguim en aquesta dinàmica de pràcticament eliminar la pesca d'arrossegament", ha advertit.
Ordeig ha avançat que dimecres i dijous de la setmana que ve s'ha de prendre aquesta decisió a Europa i que el Ministeri ja li ha comunicat la seva oposició, que lideraran amb altres països com França.