Troben 50 porcs senglars morts en el radi d'afectació de la pesta porcina africana
- El Govern anuncia ajuts de fins a 20 milions d'euros per combatre l'impacte económic del brot
- Barcelona tancarà els accessos a Collserola aquest cap de setmana i es mantindrà la vigilància
- El sector porcí continua pendent de la decisió de Brussel·les sobre l’ampliació del radi de restricció i alerta de l’impacte econòmic davant la incertesa
Els Agents Rurals han elevat fins a 50 els porcs senglars localitzats morts dins del radi d’afectació del brot de pesta porcina africana detectat al voltant de Collserola, on fa una setmana es van trobar els dos primers cadàvers. Segons el cos, el perímetre de control es manté estable i no s’han registrat noves troballes fora de la zona delimitada.
En l’operatiu, desplegat per localitzar exemplars morts o simptomàtics, hi treballen 250 efectius dels Agents Rurals, ADF, Guàrdia Civil i UME. Des d’aquest dimecres s’hi han sumat també els Bombers, responsables de tasques de desinfecció de camins rurals als termes de Cerdanyola i Sant Cugat, i quatre equips canins de la Guàrdia Civil, que treballen quadrícules 300x300 i quan detecten un rastre, ho anuncien bordant.
Els esforços es focalitzen a evitar l’expansió del virus a través del corredor verd que connecta Collserola amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Amb aquest objectiu, s’hi han instal·lat barreres químiques i físiques per frenar possibles desplaçaments d’animals infectats.
De fet, ara mateix el radi d'infecció està situat a 6 km al voltant d'on es va trobar el primer exemplar de porc senglar mort al Parc de Collserola. A més, s'ha establert un cercle de 20 quilòmetres de vigilància, zona que coincideix amb l'àrea de restricció d'importacions de carn de porc que han marcat alguns països com el Regne Unit. La Xina, un dels països que més carn compra a Espanya (i sobretot, parts que menys es consumeixen aquí com les mans i els peus) han tancat les exportacions a l'àrea de la província de Barcelona.
Criteris de control i espera per la resolució europea
Mentre esperen les instruccions del Ministeri i De Brussel·les per començar les captures de senglars a Collserola, l'Ajuntament de Barcelona demana reduir al mínim les visites al parc i ha suspès totes les activitats en zones boscoses per evitar la propagació del virus.
El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha confirmat que aquest cap de setmana llarg es mantindran les patrulles de vigilància a Collserola amb efectius de la Guàrdia Urbana, Bombers, Protecció Civil i Agents Rurals.
D'altra banda, la Comissió Europea ha d’anunciar si manté o amplia el perímetre de restriccions dels actuals 20 quilòmetres. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha reclamat “unitat i rigor” en la gestió de la crisi i ha insistit en la importància de projectar una imatge de “determinació i responsabilitat”.
Impacte en el sector porcí i preocupació al territori
Només un 5% dels brots de pesta porcina africana en 14 països europeus han afectat granges el 2025, segons l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. Les dades confirmen que el compliment de les restriccions ha estat clau per contenir la propagació, tot i que el sector porcí català continua mostrant preocupació per la caiguda de preus detectada a les llotges.
El sector porcí es mostra "preocupat" per la crisi de la pesta porcina africana. Unió de Pagesos exposen la incertesa pels preus i les exportacions, i no descarta reclamar ajudes.
➕ Info: https://t.co/z5DuthXUCt pic.twitter.com/ji39bkU4LR“
Durant una trobada amb periodistes, la Unió de Pagesos ha advertit que les incerteses en l’exportació —especialment cap a països extracomunitaris— podrien provocar reorganitzacions dins dels escorxadors i dificultar la sortida de producte si la situació s’allarga. L’organització reclama suport institucional i, si cal, ajudes directes per als ramaders afectats.
El Govern aprovarà 10 milions en ajudes ampliables
El Govern català aprovarà dimarts vinent una línia d’ajuts directes de 10 milions d’euros, ampliables uns altres 10 milions més, per donar suport als sectors econòmics afectats pel brot de pesta porcina africana.
La Generalitat crea una comissió per donar resposta econòmica als possibles negocis afectats per la pesta porcina africana.
Planas assegura que també ho faran, si fos necessari
➕ Info: https://t.co/3GdY2P6b39 pic.twitter.com/pWam31pCMY“
La consellera d’Economia, Alícia Romero, ho ha anunciat aquest dimecres després de presidir, juntament amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, una reunió al Parlament per analitzar l’impacte de la crisi sanitària i definir la resposta del Govern.
Romero ha explicat que l’objectiu és disposar d’un mecanisme d’ajuda activat i preparat per quan es puguin avaluar i quantificar els danys econòmics que el brot pugui causar al sector ramader.
El Ministeri manté la pressió preventiva i defensa la regionalització
El ministre d’Agricultura, Luis Planas, ha assegurat que el govern estatal manté la “guàrdia alta” i treballa “certificació a certificació” amb països importadors per garantir que acceptin el model de regionalització i evitar un veto generalitzat al porc espanyol.
Luis Planas garanteix compensacions al sector si la davallada de preus per la pesta porcina obliga a aplicar els protocols de la UE de sacrificis d'animals
Planas ha volgut transmetre calma al consum intern: “Es poden seguir consumint productes porcins perquè no hi ha cap risc”, ha remarcat. També ha avançat que, en cas que l’afectació de preus sigui rellevant, s’activaran mecanismes europeus i compensacions previstes per als sacrificis necessaris.
Primers acomiadaments al sector
El grup carni Jorge ha acomiadat 300 treballadors temporals del seu escorxador a Santa Eugènia de Berga, segons Comissions Obreres. És la primera empresa del sector que pren aquesta mesura per anticipar-se a la caiguda de les exportacions de porcí.
Josep Rueda, responsable d’indústria de CCOO, demana a les empreses que no acomiadin tan aviat i que es negociïn mesures com els ERTOS amb l’administració. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat “calma" i ha explicat que es reuniran amb les empreses i els escorxadors per aclarir dubtes.